Годовая выручка Danycom достигла 7,2 млрд рублей

Выручка «Дэни колл» (бренд Danycom) в России по итогам 2019 г. составила 7,2 млрд руб., увеличившись на 0,5 млрд руб. в сравнении с годом ранее. Темп роста к предыдущему году составил 107,7%.

Согласно финансовой отчетности по РСБУ «Дэни колл», с 1 января по 31 декабря 2019 г. доход от цифровых и A2P-сервисов (CPA, digital и application-to-person) составил 6,4 млрд руб., услуг связи (мобильная связь, CPA и A2P-сервисы на базу мобильного оператора Danycom.Mobile) – 692 млн руб., цифровых сервисов – 194 млн руб.

Себестоимость снизилась до 6,8 млрд руб. за счет сокращения издержек по межоператорскому взаимодействию и увеличению объема услуг, в том числе CPA/A2P, на абонентскую базу Danycom.Mobile.

Прибыль до налогообложения «Дэни колл» увеличилась в 17 раз и достигла 158,9 млн руб., чистая прибыль выросла почти в 40 раз, до 126,3 млн руб.

В мобильном направлении объем голосового трафика составил 386 млн минут, объем P2P-SMS (рerson-to-person) – более 41 млн шт. Общий объем трафика передачи данных год от года вырос и достиг 6,7 ПБ.

«Рост финансовых показателей по итогам 2019 г. обусловлен запуском коммуникационной платформы Danycomo, выходом с цифровыми услугами в ритейл-сегмент, а также увеличением абонентской базы мобильного оператора. К концу 2019 г. Danycom.Mobile выбрали более 400 тыс. человек, количество регионов присутствия оператора в РФ увеличилось с 23 до 56», – сказал директор по развитию и управлению продуктами Danycom Петр Кушиков.

Danycom работает в России с 2014 г. как A2P-агрегатор и коммуникатор для рекламных партнерских сетей (CPA) и B2C/B2B-сегментов в интернете. В 2016 г. компания получила лицензию виртуального мобильного оператора. В 2019 г. запустила международную коммуникационную платформу. Главная особенность стратегии Danycom – развитие перспективных бизнесов, органично поддерживающих и дополняющих друг друга.