Мобильность
Как производители смартфонов используют данные пользователей
О чем думает бизнес
Что приносит бизнесу автоматизация работы над проектами
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Годовая выручка Danycom достигла 7,2 млрд рублей

Бизнес Финансовые результаты Телеком Мобильная связь

Выручка «Дэни колл» (бренд Danycom) в России по итогам 2019 г. составила 7,2 млрд руб., увеличившись на 0,5 млрд руб. в сравнении с годом ранее. Темп роста к предыдущему году составил 107,7%.

Согласно финансовой отчетности по РСБУ «Дэни колл», с 1 января по 31 декабря 2019 г. доход от цифровых и A2P-сервисов (CPA, digital и application-to-person) составил 6,4 млрд руб., услуг связи (мобильная связь, CPA и A2P-сервисы на базу мобильного оператора Danycom.Mobile) – 692 млн руб., цифровых сервисов – 194 млн руб.

Себестоимость снизилась до 6,8 млрд руб. за счет сокращения издержек по межоператорскому взаимодействию и увеличению объема услуг, в том числе CPA/A2P, на абонентскую базу Danycom.Mobile.

Прибыль до налогообложения «Дэни колл» увеличилась в 17 раз и достигла 158,9 млн руб., чистая прибыль выросла почти в 40 раз, до 126,3 млн руб.

В мобильном направлении объем голосового трафика составил 386 млн минут, объем P2P-SMS (рerson-to-person) – более 41 млн шт. Общий объем трафика передачи данных год от года вырос и достиг 6,7 ПБ.

«Рост финансовых показателей по итогам 2019 г. обусловлен запуском коммуникационной платформы Danycomo, выходом с цифровыми услугами в ритейл-сегмент, а также увеличением абонентской базы мобильного оператора. К концу 2019 г. Danycom.Mobile выбрали более 400 тыс. человек, количество регионов присутствия оператора в РФ увеличилось с 23 до 56», – сказал директор по развитию и управлению продуктами Danycom Петр Кушиков.

Danycom работает в России с 2014 г. как A2P-агрегатор и коммуникатор для рекламных партнерских сетей (CPA) и B2C/B2B-сегментов в интернете. В 2016 г. компания получила лицензию виртуального мобильного оператора. В 2019 г. запустила международную коммуникационную платформу. Главная особенность стратегии Danycom – развитие перспективных бизнесов, органично поддерживающих и дополняющих друг друга.

Другие материалы рубрики

Mail.ru и Сбербанк купили сервис экспресс-доставки «Самокат»

Успешный стартап топ-менеджера Uber за две минуты в чате уволил 400 сотрудников

Минкомсвязи хочет продавать лекарства онлайн на портале госуслуг

Сотни тысяч админов по всему миру оказались перед угрозой лишиться своих сайтов

Минобороны России строит «секретные» военные нейросети

«Роскосмос» отсрочил на 3 года двухмиллиардный проект «Компьюлинка»

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор Eufy RoboVac L70 Hybrid: говорящий робот-пылесос

Лучший аналоговый гаджет: выбираем гейзерную кофеварку

Как выбрать ноутбук для школьника и студента: советы ZOOM

Вся информация о Sony PlayStation 5 и MS Xbox Series X: войны не будет?
Показать еще

Наука

Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена

Загадку из квантовой механики ученые решили случайно

Бетельгейзе готовится к взрыву или ученые не правы?

Проблему квантовых повторителей могут решить алмазы
Показать еще
Точки роста

BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит

Информационное моделирование приходит в строительную отрасль.

Технология месяца

Какие трудности ждут сети 5G на предприятиях

Необходимо решить ряд вопросов,  в первую очередь — с обеспечением безопасности.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках