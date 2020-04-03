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Аналитический центр при Правительстве России выпустил вторую версию Единых требований к управлению госданными

Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе

Центр компетенций управления данными Аналитического центра при Правительстве России выпустил вторую версию Единых требований к управлению государственными данными Национальной системы управления данными (НСУД). Его разработали в рамках реализации федерального проекта «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика».

Основная цель – повышение качества оборота данных в государственной сфере, скорость и точность обмена информацией, которую используют ведомства.

Вторая редакция Единых требований содержит доработки и уточнения, которые внесли в рамках реализации эксперимента по повышению качества и связанности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах.

Напомним, что проведение эксперимента НСУД Правительство решило продлить до конца 2020 г. и расширило список его участников.

Дополненный комплекс единых требований по управлению госданными, разбит на семь частей и состоит из тридцати семи книг. Он написан на основе анализа и сопоставления информации об управлении данными в отобранных органах власти и их информационных ресурсов.

В новой версии есть описание нормативно-справочной информации, реестровых данных и отчетов, как отдельному типу данных.

Обновленные Единые требования направлены на решение таких задач как: описание порядков действий для создания механизмов, необходимых для управления госданными; формирование общего контура для функционирования НСУД; охват областей требований, которые уже сформированы и служат начальным этапом формирования и функционирования НСУД.

Разработка комплекса Единых требований по управлению госданными проводилась в соответствии с четырьмя приоритетами.

Первый приоритет – организация ведения реестра видов госданных, документирование государственных информационных ресурсов (10-12 базовых, виды данных которых наиболее востребованы), формирование первой версии модели государственных данных через установление связности между данными разных государственных информационных ресурсов в едином формате описания по правилам реестра видов государственных данных. Далее – систематизация по описаниям государственных данных (семантическая совместимость), установление эталонных данных.

Второй приоритет – переход к гармонизации и устранению ошибок. Здесь же важен переход на целевое информационное взаимодействие и соответствие требованиям по безопасности для организации указанных процессов.

Третий приоритет – установление критериев качества данных, организация процессов формирования правил контроля качества данных, проверки качества данных и также устранение ошибок.

Четвертый приоритет – переход на целевое управление данными внутри организации – участника НСУД.

Разработанная версия единых требований представляет собой комплекс базовых требований и включает в свой состав семь частей, в которых требования сгруппированы по целевому назначению, а также в качестве отдельного структурного элемента приведена дорожная карта проведения мероприятий по разработке и внедрению единых требований.

Ознакомиться и скачать вторую версию Единых требований к управлению государственными данными можно по ссылке.

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