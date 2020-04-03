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Cервис поиска работы Worki запустил специальный раздел для удаленной работы

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В сервисе быстрого поиска работы и сотрудников Worki появилась новая категория «Удаленная работа», в которой будут отображаться вакансии для тех, кто ищет работу из дома. В первую очередь речь идет о линейных позициях, таких как сотрудник колл-центра или консультант интернет-магазина.

Для того, чтобы найти сотрудника на удаленную работу, работодателю при создании объявления надо будет просто отметить соответствующий пункт в условиях работы. Соискатель увидит такие вакансии в специальной категории, доступной прямо на главной странице приложения и сайта Worki. Также эти вакансии будут доступны при поиске с помощью отдельного фильтра.

За неделю с 16 по 22 марта 2020 г. на сервисе Worki спрос на вакансии с удаленным типом занятости вырос на 31%, а количество активных вакансий — на 16%. Средняя заработная плата таких вакансий за этот же период выросла на 10% до 42,7 тыс. руб. До нововведения работодателям приходилось оставлять отметку об удаленном характере работы в тексте объявления, и пользователи не могли отсортировать такие вакансии — теперь могут.

«В данный момент на рынке трудоустройства меняется абсолютно все — от того, какие профессии становятся востребованными, и до формы занятости. И на нашем рынке “синих воротничков” мы видим нарастающий спрос на “удаленку” как со стороны работодателей, которые размещают все больше таких вакансий, так и соискателей, которые все активнее откликаются на такие предложения», — сказала Алла Аршевская, CPO Worki.

Worki — сервис быстрого поиска работы и сотрудников по всей России, основан в 2017 г. С момента запуска приложение Worki скачали более 6 млн раз, и 350 тыс. работодателей разместили более миллиона вакансий. В мае 2019 г. сервис стал частью Mail.ru Group,а в сентябре совместно с «Вконтакте» запустил приложение по поиску работы на базе платформы VK Mini Apps.

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