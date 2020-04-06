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БФ «Система» начал прием заявок в бесплатные школы цифровых навыков в Ростовской области

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Благотворительный фонд «Система», оператор социальных инвестиций АФК «Система», объявляет об открытии бесплатных школ цифровых навыков «Лифт в будущее. Школа» в Ростовской области. В школах дети будут получать дополнительное образование в области сквозных технологий, программирования и микроэлектроники. Стартуют занятия 20 апреля в формате дистанционного обучения. Проект реализуется при поддержке телекоммуникационной компании МТС и агрохолдинга «Степь».

Школа цифровых навыков – первая ступень всероссийского образовательного проекта «Лифт в будущее.3.0», задача которого создать в регионах полноценную экосистему для подготовки высококвалифицированных инженеров в области микроэлектроники (со школы и до вступления в профессию). Программа включает в себя: создание сети современных школ на базе региональных образовательных учреждений («Лифт в будущее. Школа»), формирование региональных образовательных кластеров на базе ведущих технических вузов («Лифт в будущее. Академия») и грантовую поддержку молодых ученых («Лифт в будущее. Наука»).

Приоритетом программы является обучение детей из социально незащищенных слоев населения. В школах цифровых навыков дети от 13 до 17 лет в течение трех учебных лет по модульной программе будут осваивать сквозные технологии, в том числе программирование на Python и основы микроэлектроники. После успешного окончания школы участники программы смогут продолжить обучение, поступив на бесплатную двухлетнюю программу дополнительного образования «Лифт в будущее. Академия» у себя в регионе. Таким образом, каждый участник программы, переходя со ступени на ступень сможет выстроить персональную траекторию собственного развития в профессии.

К проекту уже присоединились Республика Башкортостан и Костромская область. Всего до конца 2020 г. в программе «Лифт в будущее» будут обучаться 2,4 тыс. детей из восьми регионов России.

Для ростовских детей занятия по программе «Лифт в будущее. Школа» начнутся 20 апреля. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой временно обучение будет проходить в дистанционном формате в мини-группах по шесть человек. Для онлайн-занятий достаточно иметь дома компьютер и доступ к сети интернет.

«Онлайн-формат уже апробирован и успешно применяется в Башкортостане и Костромской области, – сказала президент БФ "Система" Анна Янчевская. – Современная интерактивная образовательная платформа и работа в мини-группах позволяет организовать онлайн-обучение в удобном для ученика и педагога темпе. Уже в сентябре ростовские школьники смогут вернуться к очному обучению в специально оборудованных цифровых классах, которые будут открыты на базе Ростовского государственного университета путей сообщения».

«Поддержка проекта "Лифт в будущее. Школа" и открытие школ цифровых навыков в Ростовской области очень важны для агрохолдинга "Степь". Специалисты, обладающие высокими компетенциями в области цифровых технологий, — это стабильность и будущее экономики нашего региона. Кроме того, применение современных ИТ-технологий в сельскохозяйственном секторе дает ощутимую пользу, которую можно оценить сразу после внедрения. Наша задача предоставить все необходимые условия для того, чтобы ребята могли получать знания на местах и оставаться у нас в регионе», – отметил генеральный директор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко.

«МТС является одним из ведущих поставщиков цифровых услуг. Поэтому компания нуждается в высококвалифицированных специалистах, способных работать с новейшими технологиями как в телекоммуникационной, так и ИТ отрасли. Очевидно, что вузы в одиночку не смогут закрыть имеющиеся потребности рынка. Поэтому уже сейчас нужно обратить внимание на подростков - лучше начинать готовить будущих ИТ-специалистов со школьной скамьи», – отметил директор ростовского филиала МТС Игорь Марьясов.

Чтобы присоединиться к программе «Лифт в будущее. Школа», необходимо заполнить регистрационную форму на сайте проекта, предоставить данные об общей успеваемости ученика и прикрепить мотивационное письмо «Почему я хочу учиться в школе цифровых навыков?». Сбор заявок будет проходить до 1 мая 2020 г.

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