«Связной»: за 10 лет россияне приобрели более 200 млн смартфонов

«Связной» ко дню рождения мобильного телефона проанализировал российский рынок смартфонов за последние 10 лет.

С 2010 по 2019 г. россияне потратили 2,8 трлн руб. на покупку 225 млн смартфонов, что на 53% превышает население страны по состоянию на 2019 г. За 10 лет продажи смартфонов увеличились в шесть раз в натуральном выражении и в восемь раз денежном. При этом, несмотря на огромные технические изменения, средняя стоимость смартфона выросла всего на 31%: c 12,5 тыс. руб. в 2010 г. до 16,9 тыс. руб. в 2019 г.

В 2010 г. на смартфоны приходилось только 10% продаж в штуках от всего рынка GSM, в 2019 г. этот показатель составлял уже 80%. Покупатели чаще всего отдавали свое предпочтение бренду Apple, модели которого за этот период становились абсолютными лидерами продаж в «Связном» в деньгах и штуках семь и три раза соответственно.