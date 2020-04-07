«ЭР-Телеком» объявила финансовые результаты за 2019 год

«ЭР-Телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») объявила консолидированные финансовые результаты за 12 месяцев 2019 года. Консолидированная выручка увеличилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 44 873 млн. руб. Показатель OIBDA увеличился на 33% по сравнению с прошлым годом до 17 078 млн. руб.

Рентабельность OIBDA составила 38%. Чистая прибыль составила 2 644 млн. руб., увеличившись на 26% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. CAPEX увеличился на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 10 351 млн. руб.

Чистый долг на 31 декабря 2019 года составил 44 443 млн. руб. Выручка B2B увеличилась на 20% по сравнению с предыдущим периодом и составила 16 126 млн. руб. Выручка B2C выросла на 9% до 28 747 млн. руб.

«Компания развивается в полном соответствии с утвержденной стратегией. В 2019 году опережающими темпами росла выручка в сегментах В2С и В2В. Спрос на наши цифровые продукты устойчиво увеличивался. Основной драйвер роста – сегмент В2В. Компания участвует в государственной программе устранения цифрового неравенства. Мы подключаем к интернету социально значимые объекты страны, в полном объеме выполняя взятые на себя обязательства», - отметил Андрей Кузяев, президент «ЭР-Телеком холдинг».