Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Новое в СХД
Сможет ли российский бизнес сохранить непрерывность процессов на карантине
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Oberon запустил антикризисный проект с бесплатными консультациями и быстрыми ИТ-решениями

ПО Бизнес Интеграция

Oberon сообщил о запуске коммуникационного проекта «Антикризисные решения для бизнеса». В него вошли специализированный портфель быстрых решений и услуг, подготовленный экспертами интегратора, а также горячая линия для бесплатных консультаций по телефону и электронной почте.

«Мы внимательно следим за потребностями наших клиентов и незамедлительно реагируем на них. По этой причине начиная с 6 апреля наши специалисты готовы оперативно предложить решения для задач, которые сформировались у игроков рынка в связи с удаленной работой сотрудников, – отметил генеральный директор Oberon Евгений Яшин. – Мы подобрали наиболее техничные и быстрые во внедрении digital-продукты и услуги на базе современных информационных и телекоммуникационных технологий, инженерных систем и ЦОД, средств обеспечения кибербезопасности, сервиса и аутсорсинга. Именно в рамках этих направлений традиционно развивается наша экспертиза».

В результате анализа текущих потребностей российских компаний был сформирован портфель антикризисных решений Oberon. Технологии сгруппированы в блоки, каждый из которых решает ключевую задачу бизнеса.

Первый из них – быстрая адаптация ИТ- и инженерной инфраструктуры к новым условиям, выявление «слабых мест» и работа без простоев – включает мониторинг, управление нагрузками, резервное копирование и защиту ИТ-инфраструктуры, сервисы по инженерному обеспечению и поддержке ИТ-ядра, а также консалтинговые услуги по подбору оборудования, ПО и бесплатных лицензий.

Вторая группа задач – организация и поддержка рабочих мест сотрудников на удаленке. В ее состав вошли создание и тиражирование типовых АРМ, быстро развертываемые программные телефоны и удаленные рабочие места операторов контакт-центра, безопасный удаленный доступ к корпоративным ресурсам с технологиями NGFW, Mobile Device Management, DLP, EDR, защиты от вирусов, фишинга и спама. Также доступен сервис и аутсорсинг дистанционного администрирования и поддержки пользователей.

К третьему блоку относится повышение эффективности процессов цифровой совместной работы на базе приложений унифицированных коммуникаций, а также решений для автоматизации бизнес-процессов – систем постановки и контроля выполнения задач, документооборота, отслеживания трудовой дисциплины, безопасного обмена файлами и др.

Кроме того, была запущена бесплатная горячая линия Oberon для оперативных технических консультаций по телефону и электронной почте. Здесь профильные эксперты интегратора ответят на вопросы российских компаний, экспертиза которых по антикризисным технологиям не представлена внутри организаций на необходимом уровне.



Другие материалы рубрики

CNews переводит свои самые интересные конференции в онлайн. Регистрация

Red Hat возглавил человек, который продал ее IBM

Всеми забытая соцсеть возвращается в неожиданном качестве

США из-за коронавируса срочно ищут знатоков COBOL. И не могут найти

Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список

Экс-директор ИТ-департамента Правительства назначен замглавы Минэкономразвития

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Чем заняться на карантине: бесплатные онлайн-сервисы

Обзор Samsung Galaxy S20 Ultra 5G: флагман с телескопом

Как правильно организовать освещение на рабочем месте

Обзор Eufy RoboVac L70 Hybrid: говорящий робот-пылесос
Показать еще

Наука

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы

Новый метод маскировки пропускает сигнал радара сквозь объект

Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена

Загадку из квантовой механики ученые решили случайно
Показать еще
Точки роста

BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит

Информационное моделирование приходит в строительную отрасль.

Технология месяца

Какие трудности ждут сети 5G на предприятиях

Необходимо решить ряд вопросов,  в первую очередь — с обеспечением безопасности.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках