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В Huawei RRI в России назначен новый директор

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

Huawei объявила о назначении Валерия Черепенникова на должность директора лаборатории высокопроизводительных вычислений Российского исследовательского института Huawei (Huawei Russian Research Institute, RRI) – R&D подразделения компании в России.

Валерий будет координировать широкий спектр вопросов, связанных с продвижением архитектур Huawei в серверном сегменте рынка. Основным направлением станет построение команды для разработки программных инструментов – библиотек для высокопроизводительных вычислений и коммуникаций (MPI), средств анализа производительности и т.п. Также Валерий будет активно вовлечен во взаимодействие с отраслевыми партнерами и совместные разработки с российскими университетами и научными коллективами.

«Мы приветствуем Валерия в нашей команде. Он – признанный эксперт с многолетним опытом работы. Его компетенции и навыки будут способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества как с российскими высокотехнологичными организациями, так и с профильными ВУЗами и научно-исследовательскими институтами. Уверен, что Валерий сможет значительно повлиять на развитие российского R&D подразделения Huawei и сделать вклад компании в подготовку и поддержку высококлассных российских специалистов мирового уровня еще более весомым», - отметил Люй Жуй, директор Московского исследовательского центра Huawei.

«Я рад присоединиться к одной из самых перспективных и динамично развивающихся корпораций в современном мире. Верю в то, что Huawei станет первой компанией, добившейся успеха на серверном рынке с процессорами на базе архитектуры ARM. Очень надеюсь, что мой опыт построения экосистемы программного обеспечения станет полезным для решения этой задачи. Также вижу долгосрочный потенциал за российско-китайским сотрудничеством, эффективно развивающимся на фоне санкций со стороны западного мира. Особенно перспективным мне представляется взаимодействие в области высоких технологий. Компания Huawei имеет одно из самых сильных R&D подразделений в мире. Полагаю, что его интеграция с российской научно-образовательной экосистемой и индустрией высоких технологий может и должна иметь мощный синергетический эффект. И я приложу все усилия для достижения этой цели», - сказал Валерий.

Валерий с отличием закончил радиофизический факультет Нижегородского Государственного Университета и в 2000 году присоединился к корпорации Intel. В течение 20 лет руководил различными проектами связанными с разработкой высокопроизводительных библиотек, программных инструментов, технической поддержкой продаж и построением экосистемы. С 2013 по 2016 год занимал пост генерального директора по исследованиям и разработкам Intel в России. Ведет активную общественную работу в сфере развития индустрии высоких технологий. Представлял интересы IT-сообщества в попечительском совете фонда «Сколково», совете директоров Российско-Американской торговой палаты и т.д. Регулярный спикер отраслевых конференций.

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