Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Новое в СХД
Сможет ли российский бизнес сохранить непрерывность процессов на карантине
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Worki запустил раздел для вакансий, востребованных на карантине

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

Mail.ru Group объявила о том, что в сервисе быстрого поиска работы и сотрудников Worki появился специальный раздел с вакансиями, которые показали самый высокий рост спроса с начала карантина. В новой категории собраны объявления о поиске курьеров, водителей, таксистов, кладовщиков и продавцов-кассиров.

Список вакансий отображается на главной странице приложения и сайта и будет постоянно меняться вслед за изменениями интереса работодателей. В категории также доступны фильтры района поиска, удалённости вакансий, суммы зарплаты за месяц/час/смену, график и условия работы.

Запуская «Работу на карантине», Worki помогает бизнесу решить проблему с резко возросшей потребностью во время карантина в наборе линейного персонала на определенные позиции. Например, за последнюю неделю (30 марта — 5 апреля) число активных вакансий курьеров на Worki в России увеличилось в полтора раза по сравнению с неделей ранее, а отклики соискателей по таким вакансиям — на 27%.

Другие материалы рубрики

ФНС откажется от ПО Oracle, IBM и Microsoft через 10 лет

Из-за коронавируса в России взрывной рост продаж ПО

Ветеран Минкомсвязи стал заместителем министра

МТС, «Билайн» и «Мегафон»: кто больше заработал в 2019 году?

За беспардонные вторжения в онлайн-конференции популярного на карантине Zoom станут сажать в тюрьму

Едва оправившийся «Техносерв» рискует лишиться 5,5 миллиарда

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как выбрать термометр для домашней аптечки: советы ZOOM

Чем заняться на карантине: бесплатные онлайн-сервисы

Обзор Samsung Galaxy S20 Ultra 5G: флагман с телескопом

Как правильно организовать освещение на рабочем месте
Показать еще

Наука

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы

Новый метод маскировки пропускает сигнал радара сквозь объект

Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена

Загадку из квантовой механики ученые решили случайно
Показать еще
Стратегия месяца

LegalTech грозит заменить юристов

Средства искусственного интеллекта все чаще используются для обработки обращений за юридической помощью.

Технология месяца

На рынке сейчас «взрыв» данных. Мы стараемся учесть все, что влияет на медиа

Василий Кузьмин

директор по работе с большими данными Mediascope

Mediascope
Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках