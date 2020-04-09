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РЭЦ и SAP открыли российским экспортерам бесплатный доступ к онлайн-сервису по поиску зарубежных партнеров

Бизнес

Доступ к одной из крупнейших мировых бизнес-сетей SAP Ariba до 10 мая 2020 г. станет бесплатным для российских экспортеров. Компании могут оперативно размещать заявки на закупку необходимых товаров, а поставщики – оперативно реагировать на запросы и осуществлять доставку. Это поможет восстановить нарушенные пандемией цепочки поставок, позволит покупателям и поставщикам взаимодействовать друг с другом, а также свести к минимуму нарушения, вызванные задержками отгрузки, проблемами с производительностью и повышенным потребительским спросом во время кризиса. Благодаря сотрудничеству РЭЦ и SAP на данный момент в системе SAP Ariba уже зарегистрировано более 2 тыс. российских экспортеров, предоставляющих разные услуги и товары, самые популярные из них - профессиональные и административные услуги, компьютерное оборудование и программное обеспечение, оборудование для погрузочно-разгрузочных работ, кондиционирования и хранения, строительные материалы, производственное и обрабатывающее оборудование, бумага, упаковка и контейнеры, а также медицинское и лабораторное оборудование, в частности, средства защиты и аппараты ИВЛ.

Алексей Кожевников, вице-президент Российского экспортного центра, отметил: «Меры по борьбе с распространением пандемии COVID-19 сломали все основные принципы, на которых строится мировая торговля в традиционном понимании. Деловые поездки, международные выставки, очные переговоры с потенциальными партнерами сегодня невозможны. Поэтому Российский экспортный центр активизировал свою работу на направлении интернет-торговли. Такие сервисы и платформы, как SAP Ariba, позволяют перенести многие процессы, связанные с экспортом, в онлайн-формат. И во многом, сделать их прозрачнее, проще и эффективнее, чем в офлайне. Я уверен, что новые реалии заставят нас всех пересмотреть наши бизнес-практики и подтолкнут бизнес к переменам».

В прошлом году в рамках Петербургского международного экономического форума Российский экспортный центр и SAP анонсировали планы по сотрудничеству в нескольких областях. Компании сосредоточились на повышении уровня финансовой грамотности и технической готовности российских специалистов, а также на поиске новых возможностей и бизнес-партнеров на глобальном рынке с помощью бизнес-сети SAP Ariba, в течение года проводились обучающие семинары для российских экспортеров.

Андрей Филатов, генеральный директор SAP CIS, сказал: «Сейчас очень важно дать бизнесу простые и удобные инструменты, которые помогут восстановить эффективность процессов, нарушенных пандемией. Возможности SAP Ariba, как раз позволяют это сделать, найти покупателя для любого товара, сейчас, конечно, особенно актуальны медицинское и лабораторное оборудование. Так, всего полчаса потребовалось закупщиком одного из нью-йоркских госпиталей, чтобы приобрести 500 коек у нового для них поставщика, так как у их обычных подрядчиков товар был полностью раскуплен».

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