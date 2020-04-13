BIA Technologies разработала пакет услуг по переводу сотрудников на удаленную работу

BIA Technologies, бизнес-интегратор и разработчик программных решений, сформировала пакет услуг «BIA: карантин», включающий в себя консалтинг, помощь в подготовке методологий и инструкций, разработка и подключение цифровых сервисов, оценку эффективности удаленной работы и ряд цифровых сервисов.

Услуги прошли апробацию в ключевых заказчиках BIA Technologies. За прошедший месяц был осуществлен перевод на территориально-распределенный режим работы более 15 тыс. сотрудников клиентов компании, параллельно аналогичная задача была решена в интересах собственного бизнеса интегратора. Например, был успешно завершен комплексный проект по переводу на удаленный режим работы транспортно-логистической компании «Деловые линии». 10 тыс. офисных сотрудников перевозчика продолжают работу в полной безопасности и обеспечены всеми необходимыми цифровыми сервисами.

Пакет «BIA: карантин» гибко настраивается в зависимости от потребностей заказчика. В него включены следующие услуги: разграничение систем по уровню доступа, возможностям удаленной работы и подхода к уровню конфиденциальности; организация удаленного доступа к информационной сети компании; организация удаленного учета рабочего времени для всех категорий пользователей; выбор, внедрение и настройка инструментов для удаленных коммуникаций; внедрение средств командного взаимодействия; комплексный анализ зрелости ИТ-процессов организации: управление ИТ-услугами, изменениями в ИТ, обращениями пользователей; анализ состава и состояния технической инфраструктуры базовых и продуктовых информационных систем; разработка рекомендаций по улучшению аппаратного обеспечения базовых и продуктовых информационных систем (с точки зрения производительности и доступности).

«BIA Technologies фокусируется на эффективности деятельности в распределенных командах. Информационные системы активно помогают нам в этом и являются ядром для развития бизнеса. Все наши продукты апробированы внутри компании и обогащены собственным опытом. Таким образом, опираясь на свою экспертизу, к сегодняшнему дню мы достигли высокого уровня цифровой зрелости, что позволило предложить рынку услуги поэтапного перевода сотрудников на карантинный режим без потери эффективности», — сказал Сергей Барыкин, генеральный директор BIA Technologies.