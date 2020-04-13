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«Связной»: Honor стал самым популярным брендом смартфонов в России

Бизнес Финансовые результаты Ритейл Техника

«Связной» подвел итоги развития российского рынка смартфонов за I квартал 2020 г. По данным ритейлера, c января по март в России продано почти 7,6 млн смартфонов на общую сумму 128 млрд руб., что больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 13% в штуках и 16% в деньгах. Самым популярным брендом стал Honor, а наиболее продаваемым смартфоном стал Honor 8A.

За первые три месяца этого года средняя цена смартфона в России выросла на 3% и составила 16,9 тыс. руб. Чаще всего россияне приобретали смартфоны в ценовом диапазоне от 10 до 15 тыс. руб., на который приходится около 27% от все продаж в штуках. Лидером рынка стал бренд Honor, который занял 26% рынка в штуках. Лидерство Honor объяснимо тем, что бренд имеет самый широкий модельный ряд в бюджетном сегменте, который пользуется высоким спросом у потребителей. Кроме того, в I квартале Honor увеличил количество промо-кампаний и поддержку по другим-видам маркетинговых инструментов. Далее за Honor следуют Samsung и Xiaomi. В денежном выражении уверенное первое место удерживает компания Apple.

Топ-3 популярных смартфона в штуках по итогам I квартала 2020 г: Honor 8A; Samsung Galaxy A10; Honor 10i.

Топ-3 популярных смартфона в деньгах по итогам I квартала 2020 г.: Apple iPhone 11 128 ГБ; Apple iPhone 11 64 ГБ; Apple iPhone XR 64 ГБ.

«Высокий спрос на смартфоны в I квартале был обусловлен желанием россиян обновить свои смартфоны на фоне изменение курса рубля и ситуации с вирусом. Так, например, в "Связном" смартфоны вместе с компьютерами, ноутбуками и компьютерной периферией стали самыми продаваемыми устройствами в период самоизоляции в марте. Мы видим, что также выросли и онлайн продажи, которые уже занимают около 20% от всех продаж смартфонов, а пиковый спрос на онлайн-заказы пришелся на последний месяц квартала. Во II квартале продолжится активный рост интернет-заказов, на что будет влиять продление режима ограничения и отмена платы за доставку, которую реализовал ряд крупных ритейлеров, включая "Связной"», — сказал Давид Борзилов, вице-президент по продажам компании «Связной».



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