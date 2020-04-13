«Точка» ввела антикризисные тарифы для бизнеса

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» представил новые антикризисные тарифы. Их отличительная черта — отсутствие комиссии за любые платежи бизнесу в любой банк. С 13 апреля 2020 г. в банке для предпринимателей и предприятий станут доступны сразу четыре новых тарифа.

В тарифах больше нет прогрессивной шкалы процентов, в каждый из них уже входят важные услуги и сервисы вроде бухгалтерии, сдачи отчетности, подготовки документов по валютным операциям, открытия и ведения спецсчетов, специальных ставок по эквайрингу в зависимости от тарифа и др.

Тариф «Ноль» без абонентской платы и с лимитом в 150 тыс. руб. на бесплатные переводы физлицам — для ИП. Нет и платы за зачисление средств.

К тарифу «Начало», который обойдется в 700 руб. в месяц и позволит бесплатно переводить физлицам до 400 тыс. руб., смогут подключиться как ИП, так и ООО.

Тарифом «Развитие», который позволяет без комиссии переводить физлицам до 1 млн руб. в месяц и снимать бесплатно до 300 тыс. руб. наличными, смогут воспользоваться более крупные компании. Ежемесячная плата составит 3,5 тыс. руб. однако на первые три месяца новым клиентам сделают скидку 80%.

Тариф «Корпоративный» с полностью индивидуальными условиями, 10 млн на переводы физлицам и 5 млн — наличными, а также персональным менеджером, который поможет решить любой вопрос с банком или госорганами. Этот тариф обойдется в 25 тыс. руб. в месяц.

Клиенты «Точки» из пострадавших от пандемии отраслей бизнеса могут попробовать новые тарифы бесплатно. С апреля по конец июня 2020 г. они будут обслуживаться в банке без абонентской платы. Останутся только комиссии: например, за переводы физлицам и снятие наличных свыше лимита. Поменять тариф в будущем можно будет на любой из списка актуальных тарифов на сайте.

«Меняется мир, рынок и задачи предпринимателей, поэтому мы решили поменять тарифы, чтобы они продолжали закрывать все возможные потребности бизнеса. В серии антикризисных тарифов мы постарались учесть текущие потребности бизнеса и отменили комиссию за все платежи в адрес других компаний. Каждый тариф — это набор продуктов и сервисов под конкретные задачи разных бизнесов: от ИП без сотрудников до крупных холдингов и предприятий. Именно так, поддерживая друг друга и быстро адаптируясь к новой реальности, мы сможем преодолеть этот непростой период», — сказал Михаил Гнеп, аналитик банка для предпринимателей и предприятий «Точка».

С новыми тарифами банк также пересмотрел программу лояльности. Теперь каждый клиент может выбирать любимую категорию и получать до 5% кэшбэка от платежей по карте. Также банк будет ежедневно начислять до 6% годовых на остаток по расчетному счету. А при уплате налогов через счет «Точки», банк вернет до 2% налогового кэшбэка. Полученный кэшбэк можно в любое время перевести на свой расчетный счет по курсу 1 балл = 1 руб. Это позволит клиентам окупать свои затраты на абонентскую плату, смартфоны Apple или Samsung, подарочные сертификаты для своих близких, мерч.