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Retail Innovation Tech Alliance запускает первый отбор стартапов в России

Бизнес Ритейл Розница

Retail Innovation Tech Alliance (RITA), в составе X5 Retail Group, «Билайна», группы «М.Видео-Эльдорадо» и Hoff, сообщил о запуске первого отбора стартапов. Оператором скаутинга на территории России и СНГ выступает компания Gotech Innovation.

В отборе смогут принять участие стартапы на стадии готового продукта или MVP, решения которых направлены на улучшение взаимоотношения с покупателем, решения в области дистанционной поддержки онлайн-продаж, повышение эффективности бизнес-процессов в офлайн-торговле, при доставке и сборке заказов, при транспортировке товаров, а также решения в области рекламных, маркетинговых и финансовых технологий, домашних мобильных развлечений и автоматического дизайна интерьеров. Количество заявок не ограничено.

По результатам отбора 15 лучших команд получат возможность доработать MVP, проверить работоспособность технологии, запустить пилот с партнерами альянса RITA и реализовать свой проект для миллионов клиентов и в тысячах торговых точек.

Финал отбора состоится онлайн 14 мая 2020 г. в формате питч-сессии. У каждой команды будет возможность рассказать о своем решении перед всеми партнерами RITA, затем пройдут отдельные встречи участников альянса с заинтересовавшими их командами для определения дальнейших шагов по пилотированию решений. Команда, которая наберет наибольшее количество баллов от компаний-партнеров RITA, получит возможность принять участие в программе акселерации парижского ритейл-хаба Lafayette Plug & Play.

«Команда Gotech Innovation будет проводить скаутинг по технологиям AI, ML, Big Data, 5G, CloudTech, FinTech, AR/VR, Drones и других в согласованных приоритетных направлениях в России, странах Балтии, Финляндии и СНГ. Лучшие стартапы смогут презентовать свои решения топ-менеджменту партнеров RITA на онлайн питч-сессии, а также получить предложения о реализации совместных пилотов», – сказала генеральный директор Gotech Innovation Ирина Калашникова.

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