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Рустам Гильфанов: «Мир после коронавируса — идеальное время для запуска стартапов»

Бизнес

Бизнес несет огромные убытки во время экономического кризиса, вызванного коронавирусом, стартапы лишаются финансирования. Однако, следуя классической формуле «Кризис — это новые возможности», у IT-стартапов полный карт-бланш. IT-бизнесмен Рустам Гильфанов прогнозирует, в каких сферах нужно запускать стартапы уже сейчас.

По мнению Рустама Гильфанова, будущее принадлежит тем, кто умеет прогнозировать тренды. «Нужно отвлечь внимание с фокуса на коронавирус и сосредоточиться на возможностях и новых направлениях, на развитии и поиске новых горизонтов для своего бизнеса — сейчас для этого идеальное время», — считает Гильфанов.

Фудтех, разработка видеоигр, подкасты — считается, что это одни из самых актуальных направлений для создания стартапов. Однако переход на удаленную работу позволил выявить новые перспективные направления. Например, сервисы для онлайн-конференций, доставка продуктов, шопинг, образование, здоровье.

По прогнозам Рустама Гильфанова, компании, которые будут помогать людям поддерживать и улучшать их физическое и эмоциональное состояние, получат высокую лояльность и после кризиса.

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IT-бизнесмен, международный инвестор Рустам Гильфанов

После пандемии стремление людей заботится о своем здоровье будет по-прежнему сильным. Не только онлайн-сервисы, но офлайн-пространства будут обретать новые функции, чтобы улучшать здоровье пользователей. Поэтому актуальными будут стартапы в области биотеха, в частности, умные устройства, которые убивают вирусы в автомобилях и общественном транспорте. «Подумайте о том, как ваши пространства и физические объекты помогут пользователям заботиться о своем здоровье уже сейчас и после пандемии», — советует Гильфанов.

Другой важный тренд наблюдается в aСommerce. Развитие искусственного интеллекта и ограничение физических контактов по-новому развивает сферу автоматизированных покупок. «Автоматизированные решения — это перспективная ниша, но здесь всегда нужно учитывать, на каком из этапов для пользователя автоматизация будет наиболее эффективна и необходима в долгосрочной перспективе», — считает Рустам Гильфанов.

Еще одна важная сфера — развитие виртуальных помощников. «Я бы посоветовал сосредоточиться на продумывании личности виртуального помощника, его полезных дополнительных функциях, кастомизированных под пользователя — это точно оценят», — считает Рустам Гильфанов.

Мир после пандемии не будет прежним — стартапы должны мгновенно реагировать на новые тренды и предлагать уникальные решения, которые будут помогать пользователям чувствовать себя здоровее и счастливее.

Краткая биографическая справка

Рустам Гильфанов — сооснователь IT-компании, IT-бизнесмен, международный инвестор.

Рустам Гильфанов родился 6 января 1983 года в маленьком поселке Басим Пермской области в семье военного и учительницы.

В 2006 году Гильфанов Рустам вместе с партнерами открывает в Киеве международную аутсорсинговую IT-компанию. Сегодня эта компания — крупнейший разработчик программного обеспечения для игровой индустрии, маркетинга и финансов.

Несколько лет назад Гильфанов отошел от операционной деятельности в IT-компании, чтобы заниматься международным инвестированием в перспективные IT-проекты в сфере финансовых технологий, гейминга и потокового видео. Также Рустаму Гильфанову важно развивать благотворительные проекты на территории Украины, самые масштабные из которых — «ЛакіБукс» и «Бібліотеки Майбутнього».

Гильфанов Рустам женат, воспитывает дочь.



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