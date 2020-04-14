Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Новое в СХД
Как управлять корпоративными приложениями в мультиоблачных средах
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Университет ИТМО и «Яндекс» запускают совместную магистратуру по анализу данных

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

С нового учебного года Университет ИТМО вместе с «Яндексом» начнут готовить специалистов по анализу данных. Набор на магистерскую программу «Аналитика данных» уже стартовал. Выпускники магистратуры смогут получить сразу два диплома: Университета ИТМО и Computer Science Center.

В первый набор этой осенью планируется принять 21 студента: 16 — на бюджетные места и 5 — на платное отделение. Программа обучения будет рассчитана на тех, кто имеет степень бакалавра по компьютерным или математическим специальностям и знаком с программированием. За два года магистерской программы студенты изучат математические основы работы с данными, машинное обучение, теорию вероятностей и математическую статистику, на практике освоят алгоритмы обработки и хранения информации.

Обучение будет вестись по двум специальностям: «Методы анализа данных» (разработка новых методов анализа данных) и «Технология анализа данных» (применение существующих методов анализа данных к различным предметным областям). Часть дисциплин будет преподаваться в сотрудничестве с Computer Science Center в Санкт-Петербурге, который открыт по инициативе Яндекса, JetBrains и ПОМИ РАН. Более того, для заинтересованных студентов магистерской программы будет устроен дополнительный набор в CS-центр.

«Это возможность по окончании магистратуры получить не только диплом Университета ИТМО, но также и диплом Computer Science Center, который очень высоко ценится среди работодателей. Мы хотим растить специалистов, которые готовы заниматься аналитикой данных, применять существующие алгоритмы для решения практических задач и разрабатывать новые программные решения, а возможно, и создавать новые математические алгоритмы или модифицировать существующие», — сказала руководитель новой программы, директор Высшей школы цифровой культуры Университета ИТМО Елена Михайлова.

«Работа с данными — одна из самых востребованных специализаций в IT. Онлайн-переводчики, разработка современного программного обеспечения, умные камеры — всё это невозможно представить без анализа данных и машинного обучения. Мы видим, что потребность в этих специалистах только растет, поэтому совместно с ИТМО запустили магистерскую программу, где будем помогать готовить студентов к вызовам современной IT-индустрии. У Яндекса большой опыт в создании образовательных проектов, как самостоятельных, например, Школа анализа данных, так и в партнерстве с другими университетами», — отметила Евгения Куликова, руководитель службы академических программ «Яндекса».

После завершения обучения студенты смогут стать специалистами широкого профиля и работать в области проектирования, обработки big data, прогнозирования, а также построения отчетности и многофакторной визуализации — всё это востребовано на современном рынке труда.

Другие материалы рубрики

Недовольный интегратор SAP потребовал 600 миллионов у убыточной «дочки» «Росатома»

Российское контрактное производство электроники показало взрывной рост

ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность в новых условиях»

Мировые продажи ПК переживают самое крутое падение за 7 лет

Минкомсвязи написало список льгот для ИТ-компаний на время пандемии. Среди них - право снижать зарплаты

Власти США изгоняют из страны китайского телеком-гиганта

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для удаленной работы, с которыми вы сможете повысить свою продуктивность

Стрижемся дома: 7 лучших триммеров для волос

Как не зачахнуть на карантине: выбираем тренажер для занятий дома

Лучшие электрошвабры для сухой и влажной уборки: выбор ZOOM
Показать еще

Наука

Органическая протонная батарея гораздо выносливее литий-ионной

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы

Новый метод маскировки пропускает сигнал радара сквозь объект

Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена
Показать еще
Персона месяца

44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации

Михаил Петров

CDTO Счетной палаты

Тема месяца

Что делать ИТ-директору во время пандемии

Перед ИТ-руководителями встают задачи, связанные с обеспечением удаленной работы сотрудников.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках