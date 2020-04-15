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Accenture выводит на рынок решение для перевода бизнеса на удаленку

Бизнес

Для помощи бизнесу в преодолении негативных последствий кризиса компания Accenture разработала алгоритм Elastic Digital Workplace («Гибкая цифровая рабочая среда»). Решение переводит бизнес клиентов в режим оптимизации производства с обеспечением защиты сотрудников.

Elastic Digital Workplace – это стратегия, основанная на многолетнем опыте работы Accenture в условиях удаленных команд. Алгоритм предполагает создание масштабируемой рабочей среды, которая позволяет быстро адаптироваться к изменяющимся бизнес-потребностям в зависимости от глобальных и локальных условий.

Главный приоритет – помощь сотрудникам в адаптации к удаленной работе и оптимизация бизнес-процессов для повышения производительности труда.

Основные задачи Elastic Digital Workplace предусматривают оперативное развертывание и масштабирование инструментов коллективной работы, таких как Microsoft Teams, а также предоставление целевых инструкций для эффективной производительности удаленных рабочих мест.

Для этого необходимо организовать рабочую группу (Task Force) с участием представителей бизнес-департаментов, юристов, HR, ИТ, маркетинга и корпоративных коммуникаций. Группа должна проследить за оснащением работников мобильными решениями и внедрением инструментов Virtual Desktop Infrastructure от доверенных участников партнерской экосистемы Accenture: Amazon, Citrix, Microsoft и VMware.

После этого следует обеспечить безопасный удаленный доступ к приложениям и данным.

Реализации алгоритма на практике делится на следующие этапы: в течение 24 часов проводится аудит текущего состояния компании, оцениваются технологические возможности и способность к внутреннему масштабированию, включая текущий план коммуникаций и структуру поддержки; в течение 72 часов нужно определить, как использовать существующие технологии максимально эффективным образом; в следующие пять дней должен быть разработан план изменений структуры управления процессами компании и повышения уровня осведомленности о новой культуре. Для этого необходимо включить лидерские коммуникации, которые поощряют сотрудников внедрять технологии, позволяющие работать в новой цифровой среде; в течение двух недель необходимо модернизировать и масштабировать возможности удаленного взаимодействия сотрудников между собой, а также с клиентами и партнерами. При увеличении количества сотрудников, работающих удаленно, инструменты совместной работы должны немедленно справляться с увеличением объема и нагрузки, одновременно повышая удобство использования и производительность.

Дорожная карта адаптации Elastic Digital Workplace включает следующие задачи: изменение корпоративной культуры; организацию инструментов и порядка гибкого удаленного сотрудничества; развертывание виртуальной рабочей среды; настройку бесшовной сети за пределами корпоративного периметра; поддержку распределенной непрерывности работы компании и адаптивную безопасность.

«Для ускорения перехода к новым методам коллективной работы на базе интегрированных коммуникаций следует использовать учебные материалы, позволяющие бизнес-пользователям адаптироваться к переменам в стиле повседневной работы. Самый главный фактор успеха реализации Elastic Digital Workplace заключается в способности бизнеса интегрировать новые требования к культурному аспекту управления бизнес-процессами и коллективом на базе передовых цифровых инструментов, проверенных многолетней практикой нашей компании», – сказал Денис Файрузов, старший менеджер компании Accenture в России.

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