Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Новое в СХД
Как управлять корпоративными приложениями в мультиоблачных средах
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: доля китайских брендов смартфонов достигла 60%

Бизнес Финансовые результаты Ритейл Розница Техника

«М.Видео-Эльдорадо», российская розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой, подвела итоги развития российского рынка смартфонов в I квартале 2020 г. В январе-марте россияне купили порядка 4,5 млн смартфонов Honor, Huawei, Xiaomi, Vivo, Oppo, vivo и других китайских брендов, что составило 60% от общего числа купленных в I квартале умных мобильных устройств. Самым популярным брендом в штучных продажах остался Honor. Компания Apple удерживает первенство в денежном эквиваленте.

Россияне в I квартале 2020 г. приобрели около 7,5 млн смартфонов на общую сумму порядка 127 млрд руб., что больше на 12% в штуках и 15% в деньгах, чем за тот же период прошлого года. Спрос на рынке смартфонов обусловлен высокой маркетинговой активностью ритейлеров и производителей в I квартале 2020 г. и интересом россиян к флагманским моделям. Пользователи выбирают более функциональные и производительные устройства, которые в ближайшие 2-3 года позволят максимально эффективно решать повседневные задачи. Средник чек составил 17 тыс. руб.

В общей сложности около 20 китайских производителей в штуках заняли 60% российского рынка смартфонов. Ведущие китайские бренды с ростом доверия покупателей и укреплением позиций в нижнем и среднем ценовых диапазонах увеличивают свое присутствие в более дорогих сегментах с конкурентоспособными девайсами. Если два года назад премиальные устройства от 50 тыс. руб. из «китайцев» предлагал только Huawei, то сейчас российским покупателям доступны смартфоны Oppo, vivo, Xiaomi и Oneplus.

Самым популярным брендом в штучных продажах, как и в I квартале 2019 г., стал Honor. Только на Honor, Xiaomi и Huawei пришлось 50% проданных устройств, годом ранее их доля составляла 42%, в 2018 г. – 24%. До 5,5% с 0,75% в штуках год к году увеличила рыночную долю компания BBK Electronics, объединяющая бренды Oppo, vivo, Oneplus и Realme. Еще 2% в штучных продажах пришлось на смартфоны компании ZTE.

«В I квартале группа "М.Видео-Эльдорадо" нарастила продажи смартфонов быстрее рынка, чему способствовали расширение ассортимента и товарных запасов, регулярные промоакции и эффективная работа розничных магазинов. На данный момент мы также располагаем достаточным объемом товарных запасов, что позволяет минимизировать влияние курса на цены и предлагать клиентам востребованные устройства на выгодных условиях. Сравнить цены и выбрать нужную модель покупатели могут на сайтах наших сетей, а получить покупку – при помощи бесконтактной курьерской доставки или в магазинах, которые работают как точки выдачи онлайн-заказов или салоны связи», — отметил руководитель департамента «Мобильная техника» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Владимир Чайка.

Более 70% проданных смартфонов в натуральном выражении пришлось на ценовой диапазон от 5 до 20 тыс. руб., где усиливается влияние китайских производителей, предлагающих доступные устройства с необходимой для ежедневного пользования функциональностью. Также позитивную динамику показали устройства дороже 50 тыс. Спрос в остальных сегментах, напротив, снижается.

Покупательский спрос сосредоточился вокруг пяти крупных производителей Honor, Samsung, Xiaomi, Apple и Huawei, на долю которых пришлось 84% от всех проданных устройств и 93% от денежного объема рынка.

По итогам I квартала в топ-5 самых продаваемых смартфонов вошли устройства из базового ценового сегмента. Четыре из пяти мест занял бренд Honor с моделями 8A, 7A, 10I и 8S. В рейтинг бестселлеров также вошел Samsung Galaxy A10. В денежном выражении наиболее популярным оказался смартфон iPhone 11 (128 ГБ). В число лидеров вошли еще три смартфона Apple – iPhone 11 (64 ГБ), iPhone XR (64 ГБ) и iPhone 11 Pro Max (256 ГБ), а также самая продаваемая модель 2019 г. – Samsung Galaxy A50.

Увеличению продаж смартфонов из верхнего ценового сегмента способствовал выход нескольких новинок. В первом квартале на российском рынке появились флагманские смартфоны Huawei P40 и Mate 30 Pro, Honor View 30 Pro, Oppo FindX2 и линейка Samsung Galaxy S20 (S20, S20+, S20 Ultra). С выходом Samsung Z Flip и Huawei Mate Xs расширился ассортимент устройств с гибким экраном. В среднем ценовом сегменте лидеры рынка также представили несколько обновленных девайсов: Samsung Galaxy A71, Honor 20 Lite, Xiaomi Redmi Note 8T, Huawei P40 lite и P40 lite E.

Другие материалы рубрики

В ВТБ массовый исход ИТ-руководителей

Заместителями главы Роскомнадзора стали его экс-коллеги из ИТ-управления Кремля

«Закон Яровой» могут частично отменить из-за коронавируса

Сотни сотрудников постсоветского оператора увольняются из-за российского гендиректора

Недовольный интегратор SAP потребовал 600 миллионов у убыточной «дочки» «Росатома»

Российское контрактное производство электроники показало взрывной рост

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как создать цифровой фотоархив и навести порядок в фотографиях

Лучшие ноутбуки для удаленной работы, с которыми вы сможете повысить свою продуктивность

Стрижемся дома: 7 лучших триммеров для волос

Как не зачахнуть на карантине: выбираем тренажер для занятий дома
Показать еще

Наука

Шаг к супербыстрым компьютерам: разработана платформа для оптического транзистора

Органическая протонная батарея гораздо выносливее литий-ионной

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы

Новый метод маскировки пропускает сигнал радара сквозь объект
Показать еще
Стратегия месяца

LegalTech грозит заменить юристов

Средства искусственного интеллекта все чаще используются для обработки обращений за юридической помощью.

Тема месяца

Мы ежегодно увеличиваем затраты на ИТ в 1,5-2 раза

Артем Натрусов

вице-президент по ИТ компании «Евраз»

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках