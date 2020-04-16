МТС создала онлайн-карту работающего малого бизнеса

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, запустил интерактивную карту «Мнеблизко». В рамках проекта предприниматели могут рассказать об оказываемых сегодня услугах, а покупатели узнать, какие кафе и магазины продолжают работать поблизости и как можно воспользоваться их сервисами. Создание карты работающего малого бизнеса направлено на поддержку предпринимателей, которые перестраиваются на работу в новом формате, например, доставляют еду домой или проводят тренировки и уроки онлайн.

Предприниматели могут оставить заявку на специальном сайте, чтобы бесплатно добавить на карту контакты и способы получения товаров из их торговых или сервисных точек. Пользователи могут найти на карте работающие поблизости компании и поддержать предпринимателей своего района, не отказываясь от любимых блюд и других товаров во время самоизоляции.

Подать заявку на добавление на карту могут бизнесы из любых регионов страны – как только модерацию проходит более пяти заявок из одного города, карта этого города становится общедоступной.

«МТС уже много лет развивает проекты для малого бизнеса. И мы понимаем, что далеко не каждая компания имеет раскрученные соцсети или возможность платного продвижения в интернете. Многие предприниматели очень сильно зависят от офлайн-трафика. По данным Торгово-промышленной палаты России, сейчас под угрозой закрытия находятся около трех миллионов предприятий малого и среднего бизнеса. Карта "Мнеблизко" – это бесплатный канал продаж для таких компаний. Быстрый и безболезненный переход из традиционной модели работы в онлайн может помочь предпринимателям выстоять в эти непростые времена», – отметила директор департамента маркетинга МТС Ольга Зиборова.

Ранее компания МТС предоставила новым пользователям бесплатный доступ к корпоративному облачному сервису «Диск#CloudMTS» на два месяца. С помощью сервиса предприниматели могут удаленно хранить и безопасно обмениваться рабочими файлами.

В рамках платформы «МТС твой бизнес» компания также предоставляет комплекс цифровых решений для малого и среднего бизнеса, таких как сервис для самостоятельного запуска таргетированной рекламы «МТС маркетолог», таск-менеджер Workzen и сервис онлайн-проверки контрагентов Insider.