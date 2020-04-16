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Сбербанк отменил плату за использование дистанционного сервиса по возмещению налогов из бюджета

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Сбербанк сделал бесплатным сервис «Возмещение из бюджета НДС и акцизов». Процедура возмещения происходит полностью в электронном виде. Этот набор услуг стал возможен благодаря развитию цифровых сервисов Сбербанка и ФНС.

Возмещение из бюджета НДС и акцизов – уникальный сервис для корпоративных клиентов, позволяющий сократить время возврата налогов для бизнеса с 72 до семи дней без посещения налоговых органов. Клиент оплачивает только комиссию за выпуск гарантии, а формирование и передача документов на возмещение НДС и акцизов будет осуществляться бесплатно.

Сбербанк выпускает электронную банковскую гарантию и помогает клиенту сформировать пакет документов в личном кабинете «Сбербанк бизнес онлайн» для отправки его в налоговую инспекцию. Налоговая служба возвращает сумму НДС в течение семи дней.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Дни до 30 апреля объявлены в России нерабочими, и мы понимаем, как важно и в этот период клиентам продолжать бесперебойно оформлять возврат своих налоговых платежей. В ситуации, когда офисы Федеральной налоговой службы физически не работают, мы видим большую востребованность нашего онлайн-сервиса по возвращению из бюджета НДС и акцизов. И мы приняли решение до 31 мая дать возможность клиентам пользоваться этим сервисом бесплатно. Конечно, это только одна из мер, которые принял Сбербанк, чтобы поддержать своих корпоративных клиентов. Но мы надеемся, что общими усилиями мы поможем российскому бизнесу справиться с сегодняшней ситуацией».

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