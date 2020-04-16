В ЮФУ создадут нейротехнологическую платформу для повышения качества образования

Образовательно-диагностическую платформу на основе нейротехнологий начали разрабатывать в Южном федеральном университете при участии компаний «Лаборатория знаний» и «Современные образовательные концепции». Она позволит создавать и реализовывать индивидуальные образовательные траектории при обучении студентов и повышении квалификации специалистов.

В ноябре 2019 г. проект Южного федерального университета выиграл конкурс Министерства науки и высшего образования России в рамках программы кооперации вузов и предприятий по созданию высокотехнологичных производств. Проект предполагает организацию производства программного комплекса для управления человеческим капиталом на основе нейротехнологий. Промышленным партнером выступает компания АСТ. Также привлечены специалисты компаний «Современные образовательные концепции» и «Лаборатория знаний», которые имеют опыт в создании индивидуальных образовательных траекторий и внедрении нейротехнологий в образовании. На запуск высокотехнологичного производства выделено 190 млн руб. В апреле 2020 г. началась активная фаза реализации проекта, рассчитанного на три года.

Разрабатываемый программный комплекс позволит проводить тестирование студентов и специалистов для определения уровня знаний и компетенций, организовывать обучение в соответствии с выявленными дефицитами, оценивать его эффективность. Интегрированный нейротехнологический сервис Neuro Angel поможет провести более глубокий анализ когнитивных способностей учащихся и подстроить образовательный процесс под особенности каждого из них.

«Кооперация научного потенциала нашего вуза с ведущими экспертами в области образования и нейротехнологий приведет к созданию практического инструмента по управлению человеческим капиталом. Сегодня высокотехнологичные производства предъявляют принципиально новые требования к персоналу. Система высшего и профессионального образования отвечает на этот вызов, организуя обучение в рамках индивидуальных образовательных траекторий. Благодаря новейшим информационным и нейротехнологиям можно добиваться лучших результатов на всех этапах развития кадров», – отметила ректор Южного федерального университета Инна Шевченко.

«Мы видим большие перспективы в объединении новых образовательно-диагностических методик с нейротехнологиями. Это позволит создавать по-настоящему личностно-ориентированные образовательные продукты и программы, что существенно повысит качество обучения и подготовки специалистов. А представляете, как изменится мир образования? Сегодня при реализации программ обучения как в высшем образовании, так и в системе дополнительного образования часто не учитывают начальный уровень знаний и цели конкретного студента или специалиста. Это делает обучение малоэффективным. Применение же нейротехнологий позволит для каждого студента или слушателя построить образовательный маршрут таким образом, чтобы ему были и комфортно, и интересно, и удобно», – сказал основатель компании «Современные образовательные концепции» Дмитрий Гужеля.

«Программный комплекс на основе нейротехнологий и искуственногго интеллекта позволит раскрыть способности каждого учащегося и поможет ему максимально полно реализовать свой потенциал. Для этого важно адаптировать процесс обучения под особенности и реальные потребности каждого ученика. Это значит выбирать скорость и форму подачи материала, предлагать курсы, опираясь на зоны ближайшего развития студента или специалиста, помогая ему быстро и эффективно достигать образовательных и профессиональных целей», – сказал основатель «Лаборатории знаний» Александр Макаров.

Разрабатываемая образовательно-диагностическая платформа на основе нейротехнологий поможет создавать индивидуальные образовательные траектории как в учебных заведениях, так и в корпоративной сфере в рамках программ развития персонала.