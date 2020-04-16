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ВТБ за месяц увеличил число удаленных рабочих мест в пять раз

Бизнес Кадры ИТ в банках

ВТБ на фоне развития пандемии коронавирусной инфекции и введения режима самоизоляции в России за месяц более чем в пять раз увеличил число удаленных рабочих мест.

С 16 марта число удаленных рабочих мест было увеличено с 4 тыс. до более чем 21 тыс.

Удаленное рабочее место предполагает наличие доступа сотрудников к виртуальному компьютеру в специально выделенной банковской инфраструктуре.

Банк не снизил темпы развития и улучшения ИТ-сервисов и успешно провел масштабное обновление силами более 250 специалистов, работавших в удаленном формате.

«Банк ВТБ экстренно смог обеспечить удаленными рабочими местами абсолютное большинство сотрудников, которые могут трудиться дистанционно в соответствии с регламентом банка и требованиями безопасности. В данный момент развертывание удаленных рабочих мест продолжается. Отдельно отмечу, что перевод большого числа сотрудников на удаленную работу не сказался на эффективности систем банка», – отметил заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.

На фоне введения режима самоизоляции и начала действия новой программы предоставления кредитных каникул пострадавшим от коронавируса гражданам резко выросло число обращений в контакт-центр ВТБ.

Для улучшения качества обслуживания клиентов общая численность сотрудников контактного центра с 16 марта по 10 апреля была увеличена более чем вдвое. В частности, были созданы удаленные рабочие места, число которых за неделю с 6 по 12 апреля кратно выросло.

Время ожидания клиентами ВТБ ответов операторов на второй неделе режима самоизоляции (с 6 по 12 апреля) сократилось почти в два раза по сравнению с первой неделей.

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