Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Новое в СХД
Как управлять корпоративными приложениями в мультиоблачных средах
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Cтройконтроль на «удаленке»

Бизнес Интернет

Пандемия остановила 29% строек в России и почти не изменила подходы в проведении процедур стройконтроля. К такому выводу пришла ИТ-компания КРОК, опросив 100 представителей заказчиков и генподрядчиков строительных работ. Лишь в 14% случаев строители применяют новые технологии, чтобы удостовериться, что расходы соответствуют реальной смете, а работы выполнены с соблюдением сроков и стандартов качества. Инструменты удаленного стройконтроля, особенно актуальные в период COVID-2019, обсудят 23 апреля на онлайн-митапе «Стройконтроль: как ускорить темпы строительства с помощью ИТ».

По результатам опроса, который КРОК провел среди директоров по капитальному строительству, главных инженеров, инженеров по строительному контролю и других представителей организаций стройкомплекса, весь стройконтроль продолжают осуществлять с выездом на объекты даже в период пандемии. Так ответили 55% респондентов. При этом 29% опрошенных сообщили о приостановке работ, ответив, что им «нечего контролировать – стройка заморожена». 2% признались, что не ездят сейчас на стройку, так как доверяют подрядчикам.

И только 12% респондентов используют в своей работе, в том числе инструменты удаленного стройконтроля. Результаты опроса прокомментировал руководитель практики по строительному контролю ИТ-компании КРОК Андрей Михайлов: «Автоматизация отдельных функций строительного контроля уже помогает компаниям ускорять темпы строительства, повышать оперативность работы с подрядчиками и снижать сроки исполнения предписаний в среднем с 15 до 5 дней. Это позволяет заказчикам и генподрядчикам экономить бюджеты за счет раннего выявления нарушений и снижать трудозатраты на проведение этой обязательной процедуры. Например, одна крупная нефтяная компания с помощью мобильного решения для удаленного стройконтроля снизила перегруженность инженерного корпуса. До внедрения каждый из 497 инженеров компании тратил в среднем 10 часов в неделю на заполнение документации в ручном режиме. В результате внедрения клиент смог сократить трудозатраты на 248 млн 102 тыс. руб. в год, с учетом, что средняя стоимость часа работы инженера тогда составляла 960 руб.».

Благодаря инструментам удаленного стройконтроля инженеры, конечно, не перестанут ездить на объекты, но их работа станет менее трудоемкой, а их руководителем станет проще управлять процессом строительства даже «на удаленке» и минизировать риски срыва сроков проекта. Схема проста – инженер использует мобильное приложение для проверки объекта по чек-листу, подрядчики в личном кабинете видят замечания и там же отмечают исправления. При этом руководство на дашборде может видеть общий ход строительства. В приложении отображается чек-лист для каждого этапа строительства с нормативами по отрасли, а также автоматически формируются стандартные типы отчетных документов.

Опрос вызвал живой интерес профсообщества: пост с опросом получил четыре десятка комментариев. Например, один из участников отметил, что «у передовых фирм нет проблем с контролем за стройкой - все данные передаются в установленном порядке через облачные цифровые системы контроля и связаны с BIM-моделью (BIM – от англ. Building Information Model, информационная модель [или моделирование] зданий и сооружений) объекта».

Обсудить возможности удаленного стройконтроля КРОК предлагает 23 апреля на онлайн-митапе «Стройконтроль: как ускорить темпы строительства с помощью ИТ». Участие бесплатное, регистрация по ссылке.

Другие материалы рубрики

Tor уволил треть сотрудников. Власти США срезали финансирование

ОНЛАЙН-конференция CNews «HR-технологии в новых условиях» состоится 26 мая

ФНС создает особый регистр, чтобы контролировать доходы российских семей

Президентом владельца МТС стал экс-глава «Детского мира»

Выписки из трудовых книжек с портала госуслуг приравнены к полноценным документам

Билл Гейтс объявлен в интернете «главным виновником» пандемии

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Вместо шашлыков на майские: лучшие электрогрили

Лучшие беспроводные наушники весны 2020 года: выбор ZOOM

Где слушать музыку онлайн: сравниваем стриминговые сервисы в России

Как создать цифровой фотоархив и навести порядок в фотографиях
Показать еще

Наука

Шаг к супербыстрым компьютерам: разработана платформа для оптического транзистора

Органическая протонная батарея гораздо выносливее литий-ионной

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы

Новый метод маскировки пропускает сигнал радара сквозь объект
Показать еще
Стратегия месяца

LegalTech грозит заменить юристов

Средства искусственного интеллекта все чаще используются для обработки обращений за юридической помощью.

Технология месяца

На рынке сейчас «взрыв» данных. Мы стараемся учесть все, что влияет на медиа

Василий Кузьмин

директор по работе с большими данными Mediascope

Mediascope
Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Cisco: Пандемия увеличила нагрузки на сети, что критично для многих предприятий