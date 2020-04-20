Inline Technologies будет поставлять решения HPE по модели «как услуга»

Inline Technologies в рамках специализации Hewlett Packard Enterprise Pointnext получила компетенцию GreenLake. Таким образом, компания стала одним из первых в России партнеров HPE, которые могут предоставлять комплексные решения вендора по модели «все-как-услуга» (Everything-as-a-Service).

Данная модель предполагает, что на площадке заказчика размещаются готовые системы, входящие в набор GreenLake, с оговоренным запасом по мощности, а оплата их производится по мере использования ИТ-ресурсов. Стоит отметить, что при необходимости требуемые объемы запасных ИТ-мощностей могут быть подключены в сжатые сроки и в любой конфигурации виртуальной среды, включая виртуальные машины, контейнеры, конвергентные системы и гибридные облака.

Пакет GreenLake для клиентов Inline Technologies включает в себя такие группы решений, как аналитика больших данных (Big Data), периферийные вычисления (Edge Compute), резервное копирование и хранение данных (Backup), а также инфраструктура для баз данных на платформах SAP HANA и EDB Postgres.

Новая компетенция дает дополнительные возможности Inline Technologies по формированию ИТ-решений для заказчиков, которые сталкиваются с необходимостью оптимизировать свои ИТ-бюджеты, в финансовой, промышленной, торговой, транспортной и других отраслях. Использование GreenLake позволяет предприятиям и организациям значительно упростить масштабирование информационной инфраструктуры, сделать более прозрачным планирование своих ИТ-ресурсов, снизить эксплуатационные расходы за счет оплаты ИТ по их фактическому использованию.