«Ланит» помог Пушкинскому музею перевести сотрудников на удаленный режим работы

«Ланит» обеспечил ГМИИ им. А. С. Пушкина оборудованием, необходимым для организации безопасной удаленной работы сотрудников. Теперь сотрудники музея имеют удаленный доступ ко всем внутренним цифровым ресурсам Пушкинского и в том числе могут быстрее готовить новые онлайн-проекты и экскурсии, которые востребованы в период самоизоляции. Партнером проекта выступила компания Cisco.

Пушкинский музей никогда не испытывал потребности в переводе сотрудников на дистанционную работу, и построение схем и инфраструктуры для этого не было в фокусе внимания служб музея. Когда 17 марта 2020 г. музей закрылся для посетителей, а с 23 марта всем было рекомендовано перейти на удаленную работу, возникли трудности с технической готовностью к такому срочному переходу.

«Ланит» и ГМИИ им. А.С. Пушкина связывают много общих проектов. Поэтому, когда руководство музея обратилось с просьбой помочь с организацией удаленной работы, сотрудники «Ланита» оперативно откликнулись. Компания на безвозмездной основе предоставила и настроила все недостающее оборудование: межсетевой экран нового поколения Cisco Firepower с функциями расширенной активной защиты и обеспечения защищенного удаленного доступа. Теперь по данной технологии к серверам музея и своим рабочим компьютерам получают доступ из дома одновременно 200 сотрудников музея.

Пушкинский музей воспринимает сложившуюся ситуацию как возможность обратить внимание на процессы, которые происходят внутри. Сотрудники ведут работу над виртуальным музеем, в котором будут открываться выставки, проходить лекции и экскурсии. Впервые в истории музея откроется онлайн-выставка.

Владимир Определенов, заместитель директора ГМИИ им. А.С. Пушкина по цифровому развитию, сказал: «Благодаря помощи компании "Ланит" музей смог обеспечить современное, быстрое и безопасное VPN-соединение практически со всеми сетевыми ресурсами, ранее доступными только с рабочих станций сотрудников: хранилищами и серверами, автоматизированными системами билетного хозяйства и финансово-хозяйственной деятельности, закупок, учетно-фондовой системой музея, системой правовой поддержки. Администрирование сетевых ресурсов и станций также доступно техническим службам в удаленном режиме. Мы благодарны нашему партнеру за оперативную помощь и поддержку музея в это сложное время».

Елена Генс, вице-президент компании «Ланит» по социальным проектам, сказала: «Мы давно поддерживаем Пушкинский музей и сотрудничаем в ряде социальных проектов. И когда наши друзья обратились к нам за помощью в экстренной ситуации, конечно, мы не могли не помочь. Когда в жизни всех людей происходит столько изменений, сложных событий, много тревоги и неопределенности, поддержание непрерывной работы музея, обеспечение доступа людей к произведениям культуры и искусства, к образовательным и вдохновляющим пространствам, особенно важно. На мой взгляд, работа тех пространств, которые дают доступ к какому-то большему, общечеловеческому контексту, – это одна из очень важных для людей опор, особенно сейчас».

На сегодняшний момент в музее около 450 человек работают удаленно – это все научные и просветительские отделы, финансово-экономические службы, бухгалтерия, юристы, отдел закупок, маркетинг и PR, ИТ-подразделения и некоторые подразделения инженерных служб, кроме непосредственных дежурных в зданиях.