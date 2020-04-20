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Малый и средний бизнес из пострадавших отраслей будет платить только треть процентной ставки по кредитам Сбербанка

Бизнес ИТ в банках

Сбербанк объявил о присоединении к программе Правительства России по субсидированию процентной ставки по действующему кредиту для малого и среднего бизнеса (сегментация в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ), который относится к отраслям, наиболее пострадавшим от распространения коронавируса.

Суть программы заключается в отсрочке уплаты основного долга по действующему кредиту на шесть месяцев с одновременным снижением процентной ставки по кредиту до 1/3 от изначальной ставки. 2/3 ставки при этом возьмут на себя Сбербанк и Правительство России.

Предприниматель, по собственному выбору, сможет погашать кредит по льготной ставке по обычному графику либо перенести накопленные процентные платежи после 1 октября 2020 г. и включить их в оплату основного долга по кредиту. Льготная ставка будет действовать до 1 октября 2020 г., после чего по кредиту будет установлена первоначальная ставка.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Правительство продолжает расширять комплекс мер поддержки бизнеса в этот непростой период. В случае с малым бизнесом, в соответствии с параметрами, утвержденными Правительством, программа действует, если хотя бы один ОКВЭД предприятия – основной или дополнительный – попадает в список пострадавши отраслей, а для компаний среднего бизнеса – в случае, если основной ОКВЭД предприятия относится к данному списку, определенному Правительством РФ. Программа Правительства, к которой мы присоединились, будет актуальна для нескольких тысяч наших корпоративных заемщиков: так они смогут минимизировать свою кредитную нагрузку во II и III кварталах 2020 г., которые, по прогнозам, станут наиболее сложными для бизнеса. Помимо субсидирования ставки в этот период мы не будем взимать комиссии, а также любые платежи и неустойки по кредитному договору».



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