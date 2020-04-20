Назван новый гендиректор «Калугаприбора»

Временным генеральным директором компании «Калугаприбор» концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» стал Константин Бестолов, более 20 лет занимавший должность заместителя генерального директора по экономическим вопросам предприятия. Бестолов также является членом совета директоров общества, что позволяет ему в кратчайшие сроки вступить в должность и осуществлять руководство.

«Основными задачами в качестве генерального директора предприятия я вижу дальнейшую модернизацию продукции, организационно-техническое развитие производства. Необходимо наращивать конкурентоспособность выпускаемых товаров, технологий. "Калугаприбор" и далее должно оставаться инновационно-активным предприятием, развивать высокотехнологические производства и оптимизировать инновационное инвестирование», – сказал Бестолов.

«Калугаприбор» был основан в 1957 г., как завод пирометрических приборов. C 1960 г. и до настоящего времени предприятие специализируется на производстве аппаратуры связи, обеспечивающей обработку оперативной информации, как в стационарных, так и в подвижных объектах информационных сетей.