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Прогноз GS Group: падение на рынке смартфонов в III квартале составит не менее 40%

Бизнес Финансовые результаты Техника

Аналитический центр электротехнического холдинга GS Group презентовал отчет по ключевым событиям и прогноз развития рынка смартфонов в России в 2020 г. Основной вывод, который делают специалисты центра, заключается в том, что пандемия показала, насколько уязвимой становится отрасль не только смартфонов, но и электроники в целом, если разработка и производство всех компонентов сосредоточено в одной точке планеты.

Отчет был подготовлен на основе кабинетных и полевых исследований в области технологий для телевещания, потребительской электроники и микроэлектроники, композитных материалов и глубокой переработки древесины. Сотрудники центра проанализировали последние события и тенденции, используя собственный опыт и оценки экспертов.

В документе отмечается три ключевых события, которые окажут самое сильное влияние на рынок смартфонов в России: введение карантина по всему миру в результате коронавируса, принятие закона о предустановке отечественного ПО в импортируемые в страну смартфоны, а также решение о необходимости экологической утилизации старых смартфонов.

«Рынок смартфонов и прочих носимых устройств это коснется напрямую, поскольку в условиях неопределенности и снижения дохода, значительная часть потребителей отложит покупку нового устройства. Падение объема на рынке мобильных телефонов во втором квартале будет не менее 30%, в третьем – не менее 40% по сравнению с 2018 г., оборот рынка в денежном выражении снизится меньше из-за роста цен на устройства. При таком падении, часть брендов покинут рынок, а их долю займут лидеры», — отметил Александр Сурков, руководитель аналитического центра GS Group.

По мнению авторов отчета, ситуация с китайским коронавирусом показала риски глобализации: если все производство сконцентрировать в одной точке планеты, рано или поздно это приведет к глобальному сбою. «Причем, если смартфон является пока чисто потребительским товаром, то в целом отрасль микроэлектроники стратегически важна для современного государства, будь то электронные компоненты или готовое оборудование. Именно поэтому в России должны быть свои центры разработки и производства в области микроэлектроники, способные в любой момент перехватить основной объем операций для российского рынка», — говорится в отчете.

В то же время авторы отчета считают, что меры по предустановке отечественного ПО могут принести позитивное влияние на рынок. Во-первых, это станет хорошей поддержкой в стране российских компаний-разработчиков («Яндекс», Mail.Group, «Лаборатория Касперского» и т. д.). Во-вторых, российские власти смогут ослабить потенциальный контроль российского рынка международными ИТ-гигантами и производителями оборудования. Наконец, в будущем власти смогут собирать через российский софт информацию о действиях российских пользователей (местонахождение, запросы, платежи и т. д.), как это делают в других странах.

По мнению Александра Суркова, в сложившейся ситуации, ближайшим серьезным драйвером отрасли, помимо восстановления экономики (самостоятельного или при господдержке), станут покупки потребителей перед учебным сезоном. Родители школьников и уезжающих студентов немного оживят спрос на смартфоны, чтобы быть на связи с детьми. «При этом складывается парадоксальная ситуация: при курсе на цифровизацию обучения, все больше школ запрещают школьникам приносить и использовать личные смартфоны в школе, — сказал Александр Сурков. — Выходом из этой ситуации может стать планшет, созданный в России по в рамках государственной программы, специально для учебного процесса, в котором будет установлено только необходимое ПО».

В отчете сказано о высокой вероятности подорожания смартфонов в ближайшем будущем: отчасти из-за ослабления рубля в результате удешевления нефти, отчасти из-за возможного единого экологического налога от стоимости товара, поступления от которого позволят создать отрасль по сбору и переработке техники.

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