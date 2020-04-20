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В компании «Рексофт» назначен директор по персоналу

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

«Рексофт» (Reksoft) объявила о назначении Дмитрия Скрипкина директором по персоналу. До назначения Дмитрий в течение двух лет возглавлял направление подбора персонала «Рексофт».

В новой должности в задачи Дмитрия Скрипкина будет входить весь блок работы по управлению персоналом компании: реализация организационных и структурных изменений, развитие HR-бренда и корпоративной культуры, работа с системой компенсаций и льгот, а также вопросы по организации программ обучения и привлечению в команду «Рексофт» новых сотрудников и экспертов.

«Дмитрий Скрипкин работает в команде «Рексофт» более 10 лет, имеет опыт работы на всех участках HR, глубоко погружен в особенности подбора, взаимодействия и мотивации распределенных проектных команд, а также подбора сотрудников для различных технологических блоков разработки ПО. За время работы в «Рексофт» Дмитрий не раз доказывал свою нацеленность на результат и чувство ответственности за нашу команду», - отметил Евгений Минеев, исполнительный директор компании «Рексофт».

Дмитрий Скрипкин родился 19 мая 1985 года. В 2007 году с окончил Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена.

Обладает более чем 10-летним опытом работы и управленческой экспертизой в сфере HR. Прошел путь от HR-специалиста до административного директора и руководителя группы подбора персонала «Рексофт». Активно участвовал в открытии офисов и центров разработки «Рексофт» в Москве, Воронеже и Ростове-на-Дону.



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