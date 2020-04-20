«Яндекс» сделал тестирование на коронавирус бесплатным для всех возрастов

«Яндекс» сделал тестирование на коронавирус на дому бесплатным в рамках социального проекта «Помощь рядом». Тестирование от аккредитованных лабораторных служб доступно для жителей Москвы и ближайшего Подмосковья всех возрастов. В будущем оно станет доступно и для жителей других регионов.

Тестирования оплачиваются из выделенных ранее «Яндексом» средств в фонд проекта, а также из пожертвований, сбор которых компания открыла неделю назад через фонд-партнер «Подарок ангелу». В настоящий момент собранных средств достаточно для оплаты тестирований на ближайшее время с учетом сложившегося спроса. Любой желающий может пожертвовать в благотворительный фонд через специальную форму на сайте деньги для оплаты тестирования тому, кто не может себе этого позволить.

Тестирование производится в том числе с применением технологий компании EMG, разработанных при поддержке РФПИ и позволяющих добиваться точных результатов диагностики в кратчайшие сроки.

«Проведение тестирования особенно актуально для медицинских и социальных работников, членов их семей, всех тех, кто осуществляет обслуживание самоизолированных на дому или из-за специфики своей работы не может соблюдать режим самоизоляции. Помимо этого, тестирование важно для людей старше 65 лет или страдающих хроническими заболеваниями с целью своевременного выявления болезни на ранней стадии и, соответственно, снижения смертности. При этом в случае положительного результата госпитализация будет применяться только при наличии серьезных рисков для здоровья пациента. Своевременное тестирование – важный шаг не только в предотвращении распространения вируса, но также в минимизации его последствий и содействии скорейшему восстановлению привычного образа жизни и экономической активности в масштабах всей страны», – сказал Кирилл Дмитриев, генеральный директор РФПИ.

«Несколько дней с запуска тестирования для пожилых москвичей наша команда оценивала спрос на услугу и наши инфраструктурные возможности. Мы видим, что тестирование нужно проходить именно тем людям, кто продолжает работать и обеспечивать безопасную жизнь жителей страны в это непростое время: на улицах, в магазинах, в социальных учреждениях, в доставке товаров и продуктов. Поэтому мы приняли решение все тестирование проводить бесплатно», — отметил Тигран Худавердян, управляющий директор группы компаний «Яндекса».

Чтобы пройти бесплатное тестирование, нужно оставить заявку на сайте проекта. После подтверждения времени тестирования по указанному адресу на машине проекта «Помощь рядом» приезжает медицинский работник одной из лабораторий-партнеров проекта. Все работники одеты в защитную медицинскую одежду. Медицинский работник берет мазок из носа или рта, упаковывает пробы и отвозит в лабораторию.

Каждый день система анализирует все заявки на бесплатное тестирование, количество возможных тестов, которые могут сделать лаборатории, и распределяет их на несколько дней по зонам доставки в зависимости от возраста заявителя и времени подачи заявки. Заявки собираются в географические зоны для оптимизации логистики и доставки наибольшего количества тестов в день.

Партнерами проекта стали лабораторные службы «Архимед», «Ситилаб», «Семейный доктор» и «Лабквест», однако присоединиться к партнерской программе могут и другие лаборатории. Совместно с EMG и РФПИ запускается программа, которая позволит получить результат уже через семь часов после проведения тестирования. Кроме экспресс-систем EMG, лаборатории также используют тест-системы ЦСП, «Генериум», «Литех» и «ДНК-технология». «Яндекс» совместно с партнерами-таксопарками сформировал отдельный парк автомобилей, водители которых будут подвозить работников лабораторий на вызовы и обратно. Все автомобили оборудованы защитным экраном, который отделяет медицинских работников от водителей для безопасности их здоровья.

«Помощь рядом» — социальный проект «Яндекса». Проект был запущен для помощи медицинским и социальным службам, нагрузка на которые многократно возросла в период пандемии коронавируса. В рамках проекта «Яндекс» организует поездки медицинских работников на вызовы на дому, доставляет продуктовые наборы, лекарства и тесты на коронавирус.

На старте проекта компания вложила в него 250 млн руб., которые пошли на переоборудование машин выделенных парков, отладку логистики, регулярную дезинфекцию машин, оплату поездок водителей и другие расходы, требующиеся для обеспечения безопасности здоровья водителей, врачей и социальных работников.

В рамках проекта «Яндекс» открыл форму для пожертвований на своем сайте, с помощью которой любой человек или организация могут перечислить в благотворительный фонд средства тем, кто в них нуждается. Инициатива стартовала в сотрудничестве с благотворительными фондами «Друзья» и «Подарок ангелу», присоединиться к ней могут и другие фонды.