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«Мегафон» запустил продажу решений для организации удаленных рабочих мест

Бизнес Кадры Облака Маркет

В линейке продуктов «Мегафона» появились новые сервисы для удаленного доступа сотрудников компаний к корпоративным ресурсам. Эти решения используются в самом «Мегафоне» и позволили за несколько дней перевести на удаленную работу более 14 тыс. сотрудников без нарушения бизнес-процессов.

Продукты для удаленной работы сейчас наиболее актуальны для бизнеса, считают в компании. «Мегафон» уже в первые дни после введения ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, предоставил малому и среднему бизнесу бесплатный доступ к платформе для проведения онлайн-конференций и вебинаров. Это позволило клиентам оставаться на связи с сотрудниками. Теперь компаниям необходимы комплексные решения, которые позволят работать в таком режиме продолжительное время.

«Мы внимательно следим за потребностями бизнеса и стараемся предложить максимально удобные решения, которые помогут работать в сложившихся нестандартных условиях. С помощью сервисов VDI и RDS мы оперативно перевели на удаленную работу более 14 тыс. сотрудников Мегафона. ИТ-специалистам для этого потребовалась всего пара дней, и мы готовы так же настроить процессы в компаниях наших клиентов. Я уверен, что эти решения будут актуальны и после окончания режима вынужденной самоизоляции: информация будет в безопасности на виртуальном сервере, а в случае необходимости у сотрудников будет доступ к рабочему столу из любой точки мира с компьютера, телефона или планшета», – сказал Геворк Вермишян, генеральный директор «Мегафона».

Задачам крупных компаний с разветвленной инфраструктурой отвечает сервис VDI. Он позволяет устанавливать специализированное ресурсоемкое ПО, поэтому чаще используется банковскими, образовательными, производственными и торговыми структурами. С помощью VDI можно конфигурировать рабочие места исходя из бизнес-задач. Сервис обеспечивает высокую производительность вне зависимости от количества параллельных задач, выполняемых сотрудниками в масштабе компании.

Для малого и среднего бизнеса оптимальным решением является служба сгруппированных удаленных рабочих столов (RDS), благодаря более простому внедрению и невысоким финансовым затратам. Это самый распространенный способ предоставления удаленного доступа для сотрудников. В зависимости от набора ПО они могут пользоваться электронной почтой, пакетом офисных приложений, файловыми ресурсами, получать доступ к таким корпоративным системам, как «1С», SAP, CRM.

Оба продукта созданы на базе собственной платформы компании «Мегафон облако». Используя их, клиенты автоматически получают все преимущества облачных решений: отказоустойчивость, доступность, поддержку. Плюсами решений «Мегафона» является скорость разворачивания удаленных рабочих мест. Так, подготовка облачной инфраструктуры на базе RDS занимает один день. Для создания безопасного доступа к рабочим местам потребуется несколько минут.

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