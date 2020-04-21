Россияне за границей смогут повторно подать заявление на оказание матпомощи

Минкомсвязи России сообщило, что 3 тыс. россиян, находящиеся за границей и не имеющие возможности вернуться на родину из-за новой коронавирусной инфекции, получили возможность повторной подачи заявления на материальную помощь на портале госуслуг.

Такая возможность была предоставлена из-за большого количества обращений от пользователей портала госуслуг, которые считают, что допустили ошибки при подаче заявления на матпомощь и хотели бы их исправить.

«Заявки на внесение корректировок в заявления об оказании помощи были поданы через чат-бот "Госуслуги.помощь", который мы запустили 18 апреля 2020 г. Пользователям предоставлена возможность повторной подачи заявлений. Самая часто встречающаяся ошибка – неверно указанная информация о проездных документах (авиабилетах) на возвращение в Россию в период с 16 марта по 31 мая 2020 г. или ее полное отсутствие», – отметил замглавы Минкомсвязи России Олег Качанов.

Сервис для россиян, которым нужна помощь для возвращения домой из-за границы в связи с распространением коронавируса, был запущен Минкомсвязи России на Едином портале госуслуг 27 марта 2020 г.

Поддержку российских граждан за рубежом осуществляют МИД и Минкомсвязи России в рамках Постановления Правительства России №433 от 3 апреля 2020 г.