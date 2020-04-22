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Сбербанк обновил сервис подписки на автомобили для бизнеса

Бизнес ИТ в банках

«Сберавтопарк», входящий в экосистему Сбербанка, представил обновленный сервис операционного лизинга легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV).

«Сберавтопарк» является дочерним предприятием «Сбербанк лизинга». Компания начала свою работу в тестовом режиме летом прошлого года. Основным направлением деятельности стал операционный лизинг, то есть долгосрочная аренда автомобиля с дополнительным набором услуг и сервисов. Сегодня компания предлагает своим клиентам почти любые легковые автомобили и легкий коммерческий транспорт, которые представлены на российском рынке. С момента запуска сервиса клиентам было выдано около 100 автомобилей.

«Сберавтопарк» работает в основном с корпоративными клиентами, и для данного сегмента компания предлагает три продукта: операционный лизинг, возвратный лизинг и управление автопарками. Эти решения позволяют клиентам избавиться от финансовых и операционных рисков, а также риска остаточной стоимости автомобилей, с которыми сталкиваются корпоративные владельцы автопарков. На стадии тестирования находятся решения для малого и среднего бизнеса, а также для физических лиц.

Валерий Азаров, исполняющий обязанности генерального директора «Сберавтопарка», сказал: «Мы рады представить нашим клиентам обновленный сервис долгосрочной аренды автомобилей. Мы уверены, что новый продукт станет для наших клиентов эффективной альтернативой владению собственными транспортными средствами».

Операционный лизинг позволяет компаниям, особенно владеющим крупными автопарками, избавиться от непрофильной функции по обслуживанию автомобилей и поддержке сотрудников, которые управляют транспортными средствами. В единый арендный платеж уже включено порядка 30 услуг, и это решение избавляет клиентов от необходимости работы с дилерами, сервисными станциями, страховыми компаниями, шинными сервисами и другими поставщиками.

Чтобы взять автомобиль в аренду, авансовый платеж не потребуется. Размер платежа за пользование транспортом будет зависеть также от срока и годового пробега, зафиксированных в контракте. Доступный срок аренды составляет от полугода до пяти лет, а пробег за весь срок не должен превышать 200 тыс. км. В компании всегда готовы предоставить максимально комфортные условия своим клиентам и обсуждать конфигурацию аренды в индивидуальном порядке.

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