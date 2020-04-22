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«Цифровая экономика» утвердила принципы правового регулирования искусственного интеллекта и робототехники

Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе

Рабочая группа «Нормативное регулирование цифровой среды» организации «Цифровая экономика» одобрила концепцию правового регулирования искусственного интеллекта и робототехники (ИИ и РТ). Результатом утверждения концепции станет достижение правовой определенности в сфере ИИ, разработка нормативной базы, обеспечивающей необходимую степень защиты прав и свобод человека и гражданина и отвечающей интересам общества и государства, и стимулирование развития технологий ИИ и РТ.

Развитие технологий искусственного интеллекта ставит серьезные вызовы перед правовой системой России. Причина этого – определенная степень автономности действий систем искусственного интеллекта в решении поставленных задач и их неспособность учитывать этические и правовые нормы при осуществлении каких-либо действий.

В настоящий момент в России отсутствует специальное законодательное регулирование, учитывающее специфику применения технологий ИИ и РТ. Главная цель регулирования отношений в сфере искусственного интеллекта, а также самой концепции – стимулирование разработки, внедрения и использования технологий, повышение благосостояния и качества жизни граждан, достижение устойчивой конкурентоспособности российской экономики, в том числе лидирующих позиций в мире в области ИИ.

Утверждение концепции направлено на создание основ правового регулирования новых общественных отношений, формирующихся в связи с применением систем ИИ и РТ, имеющих преимущественно стимулирующий характер.

Согласно принципам концепции, развитие технологий ИИ и РТ должно основываться на базовых этических нормах, ориентироваться на благополучие человека, соответствовать закону, в том числе требованиям безопасности, не допускать противоправной манипуляции поведением человека и контролироваться человеком.

Следствием реализации концепции должны стать разработка и принятие к 2024 г. нормативных актов в сфере ИИ и РТ, создающих комфортную регуляторную среду для развития технологий ИИ и РТ, в том числе по следующим направлениям: создание регуляторных мер для финансового стимулирования развития технологий ИИ и РТ; создание механизмов упрощенного внедрения технологий ИИ и РТ; решение общеотраслевых задач развития законодательства, включая обеспечение безопасности систем ИИ и РТ; снятие отраслевых барьеров для внедрения технологий ИИ и РТ; совершенствование режима оборота данных для целей развития ИИ и РТ; совершенствование системы технического регулирования в сферах ИИ и РТ; разработка актов в сфере ИИ и РТ на международном уровне.

Непременным условием внедрения новых технологий является обеспечение необходимой степени защиты прав и свобод человека и гражданина.

«Нам предстоит пройти уникальный путь в трансформации российского права, в его адаптации к взаимодействию и отношениям, возникающим между человеком и машинами, а также машинами и машинами. Это необходимо сделать в короткие сроки, руководствуясь при этом не только технократическими, но и гуманистическими принципами, в центре внимания которых интересы человека и его базовые ценности», – сказал Руслан Ибрагимов, руководитель рабочей группы «Нормативное регулирование цифровой среды».

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