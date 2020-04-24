Исследование SAP: самые тревожные сотрудники на удаленной работе – руководители среднего звена

SAP объявила результаты опроса «Пульс удаленной работы», проведенного с помощью облачного решения SAP Qualtrics. Наиболее тревожной категорией оказались руководители среднего звена. 54% респондентов, занимающих данную позицию, заявили о состоянии неуверенности и высоком уровне переживаний.

Исследование проводилось в течение месяца методом онлайн-опроса, в нем приняли участие более 1,3 тыс. человек из России, Казахстана, Белоруссии и других стран. Среди отраслей наибольшие группы респондентов были из ИТ, телекоммуникаций, розничной торговли, ресторанного бизнеса, банковской и финансовой отрасли, профессиональных услуг и государственных учреждений. Основная цель – измерить эмоциональное состояние сотрудников на удаленной работе относительно индустрий, размера бизнеса, уровня занимаемой должности и их функционала.

32% опрошенных утверждают, что стали продуктивнее при работе из дома. После окончания карантина вернуться в офис хотят 53% опрошенных, 25% пока не определились с ответом, а 22% хотели бы остаться дома. Этот показатель примерно одинаков для офисных сотрудников, переведенных на удаленную работу и тех, кто до карантина мог работать из дома несколько раз в неделю или постоянно. Он уменьшается при повышении уровня должности респондента.

Наиболее подверженными стрессу – 67% опрошенных – чувствуют себя сотрудники микробизнеса и самозанятые. Относительно функциональных обязанностей, неуверенность испытывают работники отделов продаж (62%), специалисты по персоналу (50%) и сотрудники из сферы обслуживания клиентов и маркетинга (по 47%). Эмоциональное состояние работающих дистанционно несильно менялось в зависимости от различных мер, предпринимаемых государством: за четыре недели тревожность упала всего на 2%, с 47% до 45%. При этом со временем респонденты стали описывать свое состояние с помощью других слов: «паника», бывшее одним из самых частых в первую неделю опроса, практически ушло из употребления в последние дни проведения исследования. В начале апреля, когда постепенно ужесточался режим, одними из самых распространенных слов были «близкие» и «родители». На данный момент на первый план выходят «будущее» и «риск». Слово «неизвестность» фигурирует в опросе на протяжении всего месяца.

Относительно индустрий высокий процент тревожности наблюдается в секторах непродуктовой розницы (63%), ресторанном и отельном бизнесе (57%), госсекторе и здравоохранении (52%), а также FMCG и фармацевтике (50%). Ощущение тревожности обратно пропорционально размеру бизнеса, спокойнее всего чувствуют себя представители международных компаний и крупных корпораций.

Самыми серьезными препятствиями для выполнения работы дома респонденты называли оснащение рабочего места (25%) и наличие близких в замкнутом пространстве (17%). При этом, больше всего сотрудникам не хватает мониторов и оборудования для видеосвязи.

«На наш взгляд, исследование SAP Qualtrics будет полезно специалистам по персоналу и руководителям для понимания психологического климата, который сейчас сложился в компаниях и поможет поддержать коллектив в период временной смены режима работы, — сказала Вера Соломатина, директор по персоналу SAP CIS. Ко второй половине апреля резко уменьшился процент респондентов, которые хотели бы, чтобы их информировали о развитии ситуации с коронавирусной инфекцией чаще, чем раз в неделю. Больше всего сотрудникам не хватает данных об изменении сроков выполнения работ, что будет с выплатами зарплат и бонусами, а также советов, как управлять растущей нагрузкой при работе дома».