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Важные мелочи: о чем стоит дополнительно позаботиться при переходе бизнеса в онлайн

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Мы создаем все больше данных, но знаем о них очень мало. По прогнозам IDC к 2025 году общий объем данных составит 175 зеттабайт, из них 55% это «темные» данные, которые не используются для получения информации или для принятия решений. Способность компаний собирать данные может превышать пропускную способность, с которой они способны их анализировать.

В текущей реальности, при смене бизнес-моделей с офлайн на онлайн многие организации столкнулись с экспоненциальным ростом поступающих данных, которые нужно идентифицировать, классифицировать, хранить и охранять, и делать все это согласно законам.

«К 2022 году 90% корпоративных стратегий будут явно упоминать информацию как важнейший актив предприятия, а аналитику – как важную компетенцию», – Gartner

Современные бизнесы все больше полагаются на данные для принятия обоснованных решений, но недавнее исследование показало, что только 54% компаний знают, где хранятся их конфиденциальные данные.

Эти тренды ведут к тому, что компаниям необходимо интеллектуальное решение для анализа, оптимизации, настройки поиска и управления информацией.

В портфеле решений Commvault важное место занимает Commvault Activate™ – набор инструментов для анализа данных в контексте бизнеса, решение для извлечения информации из данных для соответствия требованиям регуляторов и законодательства, таким как GDPR, и построения бизнес-аналитики.

Ключевые функции Commvault Activate™:

  • оптимизация хранения данных: классификация и визуализация, уменьшение разрастания данных, защита утерянных файлов, ускорение миграции в облако, управление правами доступа и контроля.
  • управление конфиденциальными данными: идентификация конфиденциальных данных в бункерах, предотвращение утечки данных, карантин и удаление из «живых» данных и резервных копий, аудиторские отчеты и обзор рабочих процессов.
  • поиск соответствий и eDiscovery: проактивное сохранение актуальной информации, обзор и расширенный поиск, редактирование, экспорт, интеграция, легальные копии.

Commvault Activate™ позволяет следить за соблюдением правил конфиденциальности, обнаруживая и уведомляя о существовании рисков для данных, хранящихся по всему предприятию.

Сейчас, в период вынужденного перехода компаний на удаленную работу, особую ценность приобретает мобильность и адаптивность ИТ-инфраструктуры. Главным приоритетом является ее гибкость и скорость реагирования на организационные меры, возможность обеспечить сохранность и высокую степень защиты персональных данных.

Commvault Activate™ – это продукт, который может работать независимо и адаптироваться к любой инфраструктуре, но максимальную отдачу от инвестиций в ИТ вы получите, если внедрите комбинированное с ПО Commvault CompleteTM Backup & Recovery решение.

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