Huawei поддержит исследования аспирантов факультета ВМК МГУ в области научных интересов компании

Факультет вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета им. Ломоносова совместно с Российским исследовательским институтом Huawei (Huawei Russian Research Institute, RRI) – R&D-подразделением компании в России открывают программу поддержки исследований аспирантов по 50 различным направлениям, входящим в области научных интересов компании.

Набор на программу будет проходить до 31 августа 2020 г. и включать в себя процедуру подачи заявки, а также собеседование с представителями компании, которое, учитывая сложившуюся обстановку с распространением новой коронавирусной инфекции COVD-19, будет проходить в онлайн-режиме. Результаты отбора будут объявлены в сентябре 2020 г. Участниками программы могут стать аспиранты факультета ВМК МГУ 1-3 курсов и их научные руководители. Молодые ученые получат возможность пройти оплачиваемую стажировку в одной из лабораторий компании, а их научные руководители - дополнительные выплаты к зарплате. Программа будет действовать в течение одного года с возможностью продления и предполагает наличие двух кураторов проекта: научного руководителя - со стороны ВМК МГУ и ментора – со стороны Huawei RRI.

Среди научных направлений, на которые распространяется данная программа, - машинное обучение, компьютерное зрение, ИИ, обработка изображений, 3D-моделирование, облачные технологии и многие другие.

«Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени Ломоносова активно сотрудничает с ИТ-компаниями, как российскими, так и зарубежными. Это сотрудничество позволяет дополнить фундаментальную подготовку, которую получают студенты и аспиранты от наших преподавателей, информацией о последних достижениях в ИТ-индустрии и более того участвовать в развитии этих достижений через совместные проекты», – сказал заместитель декана по учебной работе факультета ВМК Михаил Федотов.

Директор Московского R&D-центра Huawei Люй Жуй (Lu Rui) отметил: «Запуск программ поддержки для аспирантов в ведущих российских вузах – относительно новая практика для Huawei RRI. Таким образом мы нацелены внести свой вклад в развитие российской научно-образовательной экосистемы и способствовать увеличению элитарного кадрового потенциала страны в области высоких технологий. Ранее в этом году аналогичная программа была запущена в МФТИ, также скоро пройдёт запуск в ИВМ РАН и МГТУ им. Баумана. Первые результаты мы сможем увидеть через год. До сегодняшнего дня на ВМК МГУ не было программ поддержки от Huawei RRI, но в последние годы мы активно принимали участие в днях карьеры факультета, а в ноябре 2019 года провели открытую лекцию, посвященную перспективным экосистемам для разработчиков и компиляторным технологиям. Тем не менее, МГУ и компания Huawei – давние партнеры, поэтому мы будем продолжать вместе работать над развитием плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества».