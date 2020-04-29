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Microsoft открыла горячую линию по вопросам организации удаленной работы и учебы

Бизнес

В связи с возросшим числом обращений по организации удаленной работы и учебы Microsoft открыла горячую линию, призванную помочь коммерческим организациям и образовательным учреждениям в выборе квалифицированного партнера для активации подписки Microsoft Teams.

Среди самых часто задаваемых вопросов: есть ли бесплатные инструменты удаленной работы и учебы, как их получить и настроить?

Ранее компания Microsoft разработала материалы и специальные инструменты, призванные облегчить переход на удаленную работу и учебу.

Для корпоративных пользователей, у которых нет лицензий, включающих Microsoft Teams, возможно получение бесплатной шестимесячной версии через одного из партнеров.

Если у вас возникли сложности с выбором партнера, то Microsoft советует позвонить по телефону горячей линии 88005000057.

Для организации процесса дистанционного образования любая школа может бесплатно получить Microsoft Teams самостоятельно, пройдя процедуру регистрации на сайте компании, воспользовавшись инструкцией для администратора или обратившись к одному из партнеров для подключения и получения консультаций. Список партнеров представлен на сайте. Также доступны дополнительные информационные материалы: информация по организации удаленного обучения на платформе Microsoft; детальные руководства для разных категорий пользователей, в том числе для родителей; дополнительные материалы по организации дистанционного обучения.

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