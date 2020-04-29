«Яндекс.Маркет» представил результаты работы в первом квартале 2020 года

Группа компаний «Яндекс.Маркет», совместное предприятие Сбербанка и «Яндекса» в сфере электронной коммерции, объявляет финансовые и операционные результаты I квартала 2020 года.

Выручка группы компаний «Яндекс.Маркет» по МСФО выросла на 65% по сравнению с I кварталом 2019 года. Выручка сервиса сравнения цен и выбора товаров «Яндекс.Маркет» выросла на 27% по сравнению с I кварталом прошлого года. Товарооборот маркетплейса «Беру» вырос на 183% по сравнению с I кварталом прошлого года, месячный оборот превысил 4 млрд рублей.

«Беру» доставляет своим клиентам более 200 тысяч товаров каждый день.

«Ситуация вокруг коронавируса сильно увеличила популярность сервисов доставки, поэтому в I квартале мы увидели сначала ажиотажный спрос на некоторые категории товаров, а потом и приток новых клиентов, которые стали решать задачи своих ежедневных покупок при помощи наших сервисов. Сейчас многие начали заказывать товары онлайн впервые, поэтому мы особое внимание уделяем качеству сервиса и доставки, чтобы клиенты остались с нами надолго. В I квартале мы активно работали над собственной курьерской платформой. Этот способ доставки стал особенно актуален из-за режима самоизоляции — к концу квартала доля курьерской доставки на «Беру» выросла до 70%», — сказал Максим Гришаков, генеральный директор группы компаний «Яндекс.Маркет».

«Первый квартал показал, что «Яндекс.Маркет» готов быть надёжным партнёром для наших поставщиков и площадкой с самым лучшим сервисом для покупателей. В ситуации с коронавирусом группа компаний быстро приняла ряд мер, которые позволили поддержать покупателей, а также малый и средний бизнес в это непростое время. Сервис «Яндекс.Маркет» предоставил бонусы малому, среднему бизнесу и компаниям, перестраивающимся на онлайн-продажи, дополнительные бонусы — магазинам, продающим товары для здоровья и продуктов, а также изменил условия предоставления отсрочки», — сказал Александр Балахнин, финансовый директор группы компаний «Яндекс.Маркет».

Сервис для выбора товаров продолжает показывать отличные результаты на протяжении последних кварталов. Выручка ««Яндекс.Маркета»» в I квартале выросла на 27%, несмотря на сильный I квартал 2019 года. Темпы роста выручки превышают среднегодовые темпы роста российского рынка электронной коммерции.

Дневная аудитория ««Яндекс.Маркета»» также продолжает расти — в среднем в I квартале она составляла почти 4 миллиона уникальных пользователей. Этот показатель вырос на 15% по отношению к I кварталу прошлого года и лишь немногим меньше показателей IV квартала 2019 года, что подчеркивает рост вне зависимости от сезонной динамики.

Общий оценочный оборот площадки за I квартал составил почти 60 млрд рублей (на 24% выше показателя I квартала прошлого года).

Главная задача ««Яндекс.Маркета»» остаётся прежней — поддерживать рост российского рынка электронной коммерции и быть полезным сервисом как для покупателей, так и для партнёров. В начале 2020 года «Яндекс.Маркет» запустил пилотный проект по интеграции и подключению магазинов-партнёров Маркета к доставке Почтой России. Развитие этого проекта позволит интернет-магазинам быстро подключать необходимые услуги, а также найти новую аудиторию в регионах, доставлять туда свои товары по выгодной цене и, тем самым, сократить издержки на логистические услуги. Сейчас сервис доступен для московских интернет-магазинов, позже его планируется распространить на всю Россию.

В I квартале 2020 года «Яндекс.Маркет» продолжил развитие мобильного приложения. Также команда «Яндекс.Маркета» полностью переработала поиск и сравнение цен в категории «Красота», которая показывает высокие темпы роста проникновения электронной коммерции в ритейл.

Во время пандемии коронавируса сервис активно поддерживает малый и средний бизнес. «Яндекс.Маркет» предоставил бонусы для размещения на сервисе, а также изменил правила получения отсрочки платежа и процедуры проверки магазинов. Бонусы были начислены как магазинам, которые ранее размещались на Маркете, так и новым магазинам-партнёрам. Также «Яндекс.Маркет» предоставил бонусы магазинам, которые продают продукты или товары для здоровья, чтобы эти товары можно было легко найти и купить по лучшим ценам.

В I квартале маркетплейс «Беру» продолжил наращивать свою эффективность, одновременно повышая лояльность аудитории и увеличивая товарооборот. Товарооборот вырос на 183% по сравнению с I кварталом прошлого года, а месячный оборот площадки превысил 4 млрд рублей. Сейчас «Беру» доставляет своим клиентам более 200 тысяч товаров каждый день.

Маркетплейс продолжает расширять ассортимент. Сейчас на площадке представлено более 700 тысяч товарных позиций. «Беру» планирует увеличить ассортимент в этом году до 1,3 миллиона товарных позиций. Самыми популярными категориями в I квартале стали «Товары для красоты», «Товары для дома» и «Детские товары». По сравнению с предыдущим кварталом, наибольший прирост спроса был зафиксирован в категориях «Автомобильные товары» (интерес увеличился на 114%), «Товары для дачи» (на 48%) и «Товары для здоровья» (на 41%).

Выросла доля покупателей из регионов. Лидерами по динамике роста год к году стали Краснодарский край (+593%), Санкт-Петербург (+539%), Калужская (+536%), Астраханская (+521%) и Воронежская области (+512%). По сравнению с I кварталом 2019 года количество заказов клиентов из населённых пунктов с численностью населения менее 100 тысяч человек увеличилось на 274%.

Ежедневная аудитория маркетплейса вплотную приблизилась к 1 миллиону человек, и сейчас около 50% клиентов возвращаются на «Беру» за повторными покупками.

Сейчас около 4700 партнёров продают свои товары на «Беру», доля их продаж в общем обороте маркетплейса достигла 50%. Более 24 тысяч заявок находятся в процессе обработки, и около тысячи партнёров подключаются по модели «витрина+доставка», что позволит им работать со своего склада.

В ноябре 2019 года компания объявила о создании собственной платформы для доставки. В рамках пилотного проекта служба определяет зоны доставки с улучшенной прозрачностью пользовательского опыта, более высоким качеством и лучшей коммуникацией. Инвестиции в логистику позволяют компании существенно расширять ассортимент, управлять товарным запасом и оказывать лучший сервис клиентам. Кроме того, это даёт возможность работать над уменьшением стоимости исполнения заказа. В I квартале логистическая платформа покрыла почти 100% территории Москвы, что существенно улучшило качество доставки.

Во время пандемии коронавируса команда маркетплейса «Беру» организовала мониторинг цен на социально значимые товары (бакалея, консервы, кондитерские изделия, товары для гигиены и бытовая химия), не позволяя недобросовестным продавцам спекулировать. В I квартале 2020 года «Беру» сделал всё возможное, чтобы привозить товары на дом вовремя, и для этого усилил мощности в доставке. Кроме того, чтобы снизить вероятность физических контактов при доставке в руки, при оформлении заказа появилась опция «оставить оплаченный заказ у двери в квартиру».

В феврале сервис для бизнеса «Яндекс.Маркет» Аналитика вышел в открытое бета-тестирование. «Яндекс.Маркет» Аналитика показывает картину всего российского рынка онлайн-торговли более чем в 500 категориях. С магазинами сервис работает по бартеру: партнёр делится данными о заказах своих клиентов и получает отчёты о состоянии всей категории. Производители получают аналитику рынка на коммерческой основе. Сейчас к сервису подключились уже более 850 магазинов, среди которых как крупные федеральные сети, так и небольшие локальные игроки.