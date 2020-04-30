В России разрабатывают платформу для квантового интернета

Университет ИТМО по итогам конкурсного отбора лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ», который проводился по заказу Минкомсвязи России при экспертно-аналитическом сопровождении РВК, получил грантовую поддержку со стороны РВК в размере 300 миллионов рублей. В партнерстве с «РЖД» специалисты вуза разработают цифровое платформенное аппаратно-программное решение «Квантовая коммуникационная платформа цифровой экономики». Пилотная зона для внедрения платформы будет запущена в 2021 году на инфраструктуре ОАО «РЖД».

Платформа состоит из аппаратных и программных компонентов, формирующих ключевой центр для квантовых сетей. Квантовая сеть представляет собой дополнительный уровень сети передачи данных, обеспечивающий ее защиту с помощью технологии квантовой криптографии. Внедрение этой технологии позволит существенно повысить информационную безопасность существующих сетей связи, в том числе защиту от перспективных угроз. При создании сети будет использоваться оборудование квантовой криптографии российского производства.

Особенностью квантовой коммуникационной платформы является возможность строить на её основе квантовые сети любых масштабов, от локальных сетей предприятия до магистральных, охватывающих всю страну. Платформа призвана обеспечивать все основные функции квантовой сети и реализовывать сервисную модель предоставления услуг: защиту данных, управление сервисами и мониторинг.

Стратегическим индустриальным партнером проекта, обеспечивающим пилотное внедрение платформы, выступает «РЖД».

В процессе эксплуатации на разрабатываемой платформе будет осуществляться предоставление коммерческих услуг и сервисов по квантово-защищённой передаче данных. Это позволит в несколько раз снизить затраты на эксплуатацию защищенной инфраструктуры и перевести безопасность передаваемых данных на качественно новый уровень, недостижимый для классических систем. После сертификации разрабатываемых решений, платформа сможет использоваться для передачи конфиденциальной информации разных типов. Ожидается, что первыми клиентами станут финансовые организации, госкорпорации, производственные предприятия и инфраструктурные объекты.

Проект является уникальным для России. В мире комплексные платформенные решения в настоящее время существуют только в Китае.

Александр Повалко, генеральный директор РВК, отметил: «В основе программы ЛИЦ лежит амбициозная идея входа на принципиально новый сегмент рынка квантовых коммуникаций – «квантовый интернет». Глобальная квантовая индустрия еще только формируется. Сегодня в мире существует не более десятка исследовательских центров, которые могут создать полноценную инфраструктуру квантовых коммуникаций. Национальный исследовательский университет ИТМО находится в их числе. Фундаментальный и прикладной задел, которым обладают российские ученые, в сочетании с возможностями индустриального партнера в лице ОАО "РЖД" даёт возможность России стать полноправным игроком на этом рынке. В перспективе ЛИЦ ИТМО обеспечит масштабное внедрение своих разработок в России, что позволит нашей стране стать логистическим и коммуникационным центром между Европой и Азией, гарантировать быструю и безопасную передачу информации для реальных секторов мировой экономики».

Владлена Серебрякова, директор центра научного бизнес-партнерства Университета ИТМО, сказала: «Перед нами стоит амбициозная цель — выйти в новый сегмент рынка квантовых технологий передачи, обработки, хранения и анализа информации — рынок квантового интернета. При этом РЖД играет важную роль в проекте, поскольку именно на их линиях связи будет апробироваться новая платформа».

В дальнейшем на базе уже созданных ключевых центров можно будет создать аналогичные региональные, внутригородские и даже локальные сети, через которые желающие могут получить доступ в квантовый интернет.

За последние 10 лет объем передачи данных увеличился в 50 раз, а к концу 2020 года количество устройств, интегрированных в киберфизическую систему интернета вещей в мире, увеличится до 20 млрд. В этой связи на спрос на эффективные, быстрые и защищенные каналы связи будет стремительно расти. Технологии «умного» города, беспилотный транспорт, «умные» производства потребуют быстрого обмена данными при максимальной безопасности от взломов и хакерских атак.