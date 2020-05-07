Исследование Microsoft: обучение сотрудников – один из ключевых факторов успешного внедрения ИИ

Microsoft представила результаты масштабного международного исследования «Искусственный интеллект и компетенции» (AI & Skills Global Research Study). Эксперты пришли к выводу, что одним из ключевых факторов для достижения успеха при внедрении ИИ, помимо самих технологий, является всестороннее обучение сотрудников.

84,6% российских компаний, использующих ИИ, планируют организовать или уже имеют программы по повышению компетенций своих сотрудников. При этом они направлены не только на развитие технологических навыков, но также критического мышления, креативности, коммуникабельности, эмпатии, лидерских качеств и др. 85,7% таких организаций планируют увеличить свои инвестиции в эту область, по сравнению с 19,2% компаний на начальной стадии внедрения ИИ.

Подавляющее большинство (81%) руководителей российских компаний, внедряющих ИИ, отмечают бизнес-выгоду от использования технологии, по сравнению с 42,4% организаций, находящихся на среднем этапе внедрения. Организации, внедряющие технологию, более эффективно используют ИИ для оптимизации своей операционной деятельности (76,5% против 68% соответственно), совершенcтвования клиентского сервиса (47,1% против 24%), а также при разработке новых продуктов и услуг (35,3% против 24%).

«Сегодняшняя ситуация в мире – это беспрецедентное событие для бизнеса любого масштаба и отрасли. Ближайшие месяцы станут очень важным этапом проверки способности организаций быстро адаптироваться к новым реалиям. Цифровая трансформация ускорилась в разы, и мы видим, что именно технологии искусственного интеллекта помогают бизнесу оставаться более гибким и конкурентоспособным. Чтобы в полной мере использовать потенциал ИИ, компаниям необходимо уделять внимание не только обучению работе с технологией, но и развитию личностных качеств, творческих и социальных навыков своих сотрудников. Люди – самый ценный актив любой организации, а искусственный интеллект – цифровой инструмент, который поможет им достичь большего», – отметил Дмитрий Марченко, директор по маркетингу и операционной деятельности Microsoft в России.

Исследование показало, что потребность в специалистах по искусственному интеллекту будет значительно расти. Сейчас доля таких сотрудников в российских компаниях в среднем составляет 17,4%, при этом, по мнению руководителей, через 6-10 лет она достигнет 63,8%. Примечательно, что этот показатель выше общемирового (49,5%). Почти все (96,7%) опрошенные сотрудники выразили желание участвовать в инициативах по развитию ИИ-компетенций. Получение высокого уровня подобных навыков, по мнению руководителей, может поощряться повышением заработной платы (46,2%) или должности (25,5%) сотрудника. В среднем только 30,1% сотрудников уверены в том, что работодатель принимает достаточно мер, чтобы подготовить их для работы с ИИ в будущем. 64% при этом готовы даже рассмотреть смену места работы, если их компания не приложит достаточно усилий для повышения ИИ-компетенций своих кадров.

Microsoft предлагает бесплатные образовательные инициативы по работе с искусственным интеллектом. Для руководителей существует онлайн-курс AI Business School, посвященный стратегическим, этическим и организационным аспектам внедрения технологии. Специалисты могут пройти обучение на портале Microsoft Learn по технологическим аспектам работы с ИИ, от машинного обучения до когнитивных сервисов.