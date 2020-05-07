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Выручка российского рынка платного ТВ в 2019 году превысила 100 млрд рублей

Бизнес Финансовые результаты Телеком ТВ и радио

J’son & Partners Consulting представил результаты исследования российского рынка платного телевидения по итогам 2019 г. и прогнозы его развития до 2024 г.

В прошлые годы J’son & Partners Consulting выделял в качестве базовой услуги платного телевидения предоставление абоненту возможности линейного просмотра телеканалов с использованием технологий кабельного, IPTV или спутникового вещания. Учитывая быструю смену парадигмы развития рынка, в 2019 г. все операторы сконцентрировались на новой услуге по доставке телевизионного сигнала – ОТТ-приложениях. Они позволяют не только удержать абонента, но и предложить ему новые сервисы, невозможные при использовании прежних технологий доставки сигнала.

На конец 2019 г. услугами платного ТВ в России пользовалось 44,2 млн абонентов, что на 2,3% выше, чем в 2018 г. Уровень проникновения услуги составил 78,2% домохозяйств страны, без учета пересечений абонентских баз операторов. С учетом пересечений 64-65% от всех домохозяйств России. Выручка рынка платного ТВ в 2019 г. составила 102 млрд руб. По отношению к 2018 г. рост 7,1%. Незначительно (на 4%) вырос ARPU до 190 руб. в месяц. Основным источников роста выручки стало активное применение операторами конвергентных тарифов, но некоторые игроки также продолжили повышение цен.

Согласно прогнозу, общая выручка индустрии платного ТВ к 2024 г. составит почти 130 млрд руб. Согласно базовому прогнозу развития платного ТВ в России на период до 2024 г.: абонентская база традиционного платного ТВ покажет незначительный рост в течение 2021 и 2022 гг. Прежде всего за счет привлечения операторами ОТТ- и IPTV-абонентов; продолжит уменьшаться количество подписчиков на услуги только спутникового и аналогового кабельного ТВ; пика проникновения – 79% российских домохозяйств – индустрия достигнет в 2022 г. с 2023 г. начнется постепенное уменьшение общей абонентской базы платного ТВ.

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