Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Интеграция
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Экс-глава пресс-службы «Цифровой экономики» стала помощником ИТ-министра ЕЭК

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе

Руководитель пресс-службы проектного офиса программы цифровая экономика Аналитического центра при Правительстве России Ани Асланян перешла на новое место работы. Она стала помощником министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ).

С начала 2020 г. должность министра ЕЭК по ИКТ занимает представитель Армении Гегам Варданян. Ранее эту должность занимала другой представитель Армении – Карине Минасян.

Ани Асланян работала над проектами Агентства стратегических инициатив (АСИ), Центра стратегического развития (ЦСР). В декабре 2017 г. Асланян возглавила пресс-службу проектного офиса национальной программы «Цифровая экономика», созданную в Аналитическом центре при Правительстве (АЦ).

За время работы в АЦ под руководством Аслянян созданы сайт и соцсети нацпрограммы цифровая экономика, организованы множество российских и международных мероприятий по цифровой экономике.

У Аслянян есть ряд собственных проектов. В частности, она основатель популярного Telegram-канал «Все о блокчейн цифровой экономике». В 2017 г. канал организовал и провёл первую всероссийскую викторину по цифровой экономике для школьников, жюри которой возглавлял председатель правления Сбербанка Герман Греф. Также канал составил первую карту проектов по блокчейну.

Другие материалы рубрики

С Днем Победы!

Россиянам сократят число документов для получения госуслуг

Онлайн-конференция CNews «Цифровая трансформация в новых условиях» состоится 14 мая

Основателя Telegram не взяли в его собственный блокчейн-проект

Github по требованию Голливуда заблокировал исходники ПО для бесплатного просмотра фильмов

За сервис ответов на вопросы «Яндекс» заплатил 400 миллионов

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Приложения для слежки за чужим смартфоном, за которые вам ничего не будет

Как оцифровать аудиокассеты в домашних условиях

Лучшие смартфоны 2020 года: выбор ZOOM

Как ускорить Wi-Fi в условиях самоизоляции: 5 советов от ZOOM

Показать еще

Наука

Самозаживляющийся полимер восстановился без внешней помощи

Электропроводящие чернила делают любую поверхность интерактивной

Умный гидрогель для охлаждения смартфонов преобразует тепло в электричество

Еще один шаг к успешному хранению данных в ДНК сделан
Показать еще
Персона месяца

44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации

Михаил Петров

CDTO Счетной палаты

Решение месяца

Какие СХД выбирают компании со стремительно растущими объемами данных

Игорь Буланов

руководитель отдела инфраструктурных сервисов ABBYY

ABBYY
От ICQ к CRM: как цифровизируется спичечная промышленность Как понять, что компании пора внедрять виртуальных роботов