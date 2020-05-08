Экс-глава пресс-службы «Цифровой экономики» стала помощником ИТ-министра ЕЭК

Руководитель пресс-службы проектного офиса программы цифровая экономика Аналитического центра при Правительстве России Ани Асланян перешла на новое место работы. Она стала помощником министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ).

С начала 2020 г. должность министра ЕЭК по ИКТ занимает представитель Армении Гегам Варданян. Ранее эту должность занимала другой представитель Армении – Карине Минасян.

Ани Асланян работала над проектами Агентства стратегических инициатив (АСИ), Центра стратегического развития (ЦСР). В декабре 2017 г. Асланян возглавила пресс-службу проектного офиса национальной программы «Цифровая экономика», созданную в Аналитическом центре при Правительстве (АЦ).

За время работы в АЦ под руководством Аслянян созданы сайт и соцсети нацпрограммы цифровая экономика, организованы множество российских и международных мероприятий по цифровой экономике.

У Аслянян есть ряд собственных проектов. В частности, она основатель популярного Telegram-канал «Все о блокчейн цифровой экономике». В 2017 г. канал организовал и провёл первую всероссийскую викторину по цифровой экономике для школьников, жюри которой возглавлял председатель правления Сбербанка Герман Греф. Также канал составил первую карту проектов по блокчейну.