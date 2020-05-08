«Сименс АГ» объявила результаты второго квартала 2020 финансового года

«Сименс АГ» объявила о том, что оборот компании во втором квартале 2020 года составил 14,2 млрд евро (почти аналогично результатам за этот же квартал предыдущего финансового года). Рост бизнеса Siemens Healthineers и «Сименс Мобильность» нивелировал уменьшение показателей операционной компании «Цифровое производство». Объем заказов сократился на 8% и составил 15,1 млрд евро в связи с резким сокращением числа крупных заказов в бизнесе «Сименс Мобильность».

«Мы продемонстрировали стабильные показатели работы компании в этом квартале учитывая сложившуюся ситуацию. Особенно меня впечатлила работа моей команды – ведь мы смогли сохранить запланированные сроки по выделению энергетического бизнеса. Несмотря на то, что согласно прогнозам наши показатели в третьем квартале 2020 финансового года будут достаточно низкими, здоровье и безопасность наших партнеров и сотрудников остаются для нас приоритетом. В то же время мы c должной ответственностью обеспечиваем непрерывность нашего бизнеса», – заявил президент и председатель правления «Сименс АГ» Джо Кэзер.

На сопоставимой основе, без учета пересчёта валют и «эффекта портфеля», оборот сократился на 1%, а объем заказов – на 9%. Соотношение новых и выполненных заказов (1,06) по-прежнему выше единицы.

Чистая прибыль с учетом убытков в размере 0,3 млрд евро в результате прекращенных операций составила 0,7 млрд евро в сравнении с 1,9 млрд евро во втором квартале 2019 финансового года. Базовая прибыль на акцию (EPS) сократилась до 0,80 евро.

«Сименс» продемонстрировала стабильные результаты во втором квартале 2020 финансового года несмотря на то, что экономические последствия пандемии COVID-19 уже начали сказываться на операционной деятельности и финансовых показателях компании. По прогнозу компании, что в третьем квартале текущего финансового года эти последствия усугубятся. Сейчас невозможно оценить макроэкономические тенденции и их влияние на «Сименс» по истечении третьего квартала 2020 финансового года. Как следствие, нет возможности подтвердить изначальный прогноз на 2020 финансовый год.

В компании ожидают умеренного снижения сопоставимых показателей оборота в 2020 финансовом году, без учета пересчета валют и «эффекта портфеля», и сохранения соотношения новых и выполненных заказов на уровне выше единицы. Падение спроса сильнее всего сказывается на бизнесе операционных компаний «Цифровое производство» и «Интеллектуальная инфраструктура».

В компании придерживаются плана выделения и листинга компании «Сименс Энергетика» до конца 2020 финансового года, а также ожидают, что затраты и налоговые издержки, связанные с выделением и созданием компании «Сименс Энергетика», отразятся на чистой прибыли.