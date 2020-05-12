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Исследование: у 38% компаний есть вакансии, 46% компаний готовы аутсорсить сотрудников

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

«Бизнес.ру» совместно с «Главбух Ассистент» (входят в медиагруппу «Актион-МЦФЭР») провели исследование кадровых проблем российских компаний в условиях экономического кризиса. Результаты исследования показали, что почти у 38% опрошенных компаний уже сейчас есть свободные рабочие места, на которые требуются новые сотрудники.

При этом возможностью временно взять сотрудников из других организаций воспользовались бы более 25% компаний, а около 46% компаний готовы временно отдать своих сотрудников. И лишь у 15,7% организаций в данный момент нет потребности ни в одном, ни в другом.

Нехватка кадров зафиксирована у 13,2% опрошенных организаций. А у 72,82% организаций, наоборот, есть сотрудники, которые не задействованы в период самоизоляции. Среди них — у 28% компаний от числа опрошенных — в настоящий момент задействованы лишь четверть сотрудников (остальные сотрудники не сокращены и, вероятно, смогут вернуться к работе после окончания карантинных мер).

Также около 55% компаний сообщили о том, что не намерены снижать зарплаты или премии сотрудникам. Однако не все смогли сохранить прежние выплаты. Почти 14,5% организаций планируют снижать выплаты, но не более чем на 30%. В тоже время 12,7% намерены значительно сократить зарплаты и премии — на 70% и более.

В условиях экономии средств многие компании задумываются о сокращении расходов на штат и частичном делегировании функционала на аутсорс. Так, об этом задумались около 29,4% опрошенных компаний. При этом 31,67% респондентов планируют оставить все текущие обязанности внутри компании.

«Российский бизнес оказался в сложной ситуации: одна часть компаний попала под запрет на работу в связи с карантинными мерами и вынужденно отправила сотрудников в простой, а другая — наоборот, увеличила темпы роста и ищет сотрудников на новые рабочие места. Наше исследование говорит о том, что оказавшиеся в разных ситуациях компании могут помочь друг другу и вместе прийти к балансу между ФОТ и сохранением штата сотрудников: часть компаний готова отдать своих сотрудников, а другая — принять их на временную работу. И при этом некоторые предприниматели до сих пор уверены, что аутстаффинг — это незаконная процедура. На самом деле это не так — в России есть как минимум пять правомерных способов «обменяться» сотрудниками», — сказал Сергей Кравченко, руководитель сервиса аутсорсинга бухгалтерии «Главбух Ассистент» и портала «Бизнес.Ру».

В рамках исследования были опрошены 4 010 компаний. Из них 40 — численностью сотрудников свыше 1000 человек, 190 — от 100 до 1000, 1 100 — от 10 до 100 человек, 2 680 — от 1 до 10 человек. Около 90% опрошенных — владельцы и управляющие бизнеса, около 10% — линейные руководители и сотрудники.

Около четверти (23,69%) опрошенных компаний — из сферы услуг, 17,46% — представители розничной торговли, 12,72% — строительства, 8,23% — производители, 7,48% — оптовая торговля, 5,74% — общепит, 5,49% — IT-компании. Также в исследовании приняли участие организации из области образования, рекламы, туризма, медицины, консалтинга, грузоперевозок и доставки, сельского хозяйства и пр.



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