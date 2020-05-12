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В IXcellerate назначен управляющий директор

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

IXcellerate объявила о назначении Константина Бормана на должность управляющего директора IXcellerate (ООО «Икселерейт») в Москве. Основными задачами Константина станут вывод компании на следующий уровень корпоративного развития, реализация долгосрочного плана роста в России, привлечение инвестиций и расширение сети кампусов ЦОД, разработка новых сервисов при сохранении уровня качества и политики нейтральности, а также предоставление безупречного клиентского сервиса для всех заказчиков.

Константин Борман является признанным экспертом индустрии ЦОД и телекоммуникаций. У него богатый опыт в создании и развитии операторов ЦОД международного класса, предоставляющих услуги в более чем 15 странах. Профессиональный опыт Константина составляет более 25 лет, из которых 15 последних он занимал руководящие позиции в крупнейших коммерческих дата-центрах Европы и Азии, среди которых такие известные международные компании как Interxion, Virtus и Chayora.

Гай Вилнер, CEO IXcellerate, отметил: «У нашей компании грандиозные планы и амбиции развития бизнеса в России. И мы последовательно воплощаем их в жизнь, в том числе, за счет привлечения в команду лучших специалистов, убедительно зарекомендовавших себя на международном рынке. Я и наш совет директоров приветствуем Константина, который возглавил IXcellerate в тот момент, когда компания проходит этап бурного роста и определяет стратегию своего дальнейшего развития, планируя значительные инвестиции в России».

Константин Борман, управляющий директор IXcellerate, сказал: «Получив предложение возглавить IXcellerate, я очень рад, что смогу применить свой опыт в развитии российского рынка ЦОД и цифровых инфраструктур, имеющих огромный потенциал. Передо мной поставлены задачи стратегического развития и управления компанией исходя из практики лучших международных операторов ЦОД. Для меня большая честь стать частью команды IXcellerate, и я сделаю все, чтобы оправдать оказанное мне доверие».

Константин с отличием окончил Московский университет тонкой химической технологии (МИТХТ), имеет степень магистра микроэлектроники. Он дополнительно обучался и получил диплом по стратегическому маркетингу и менеджменту бизнес-школы г. Хельсинки, Финляндия. Также Константин прошел обучение по программе «Корпоративные финансы» Лондонской школы бизнеса.

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