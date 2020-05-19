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«Айтеко» подготовила комплекс ИТ-решений для стабилизации компаний в новых рыночных условиях

Бизнес

«Айтеко» разработала комплекс ИТ-решений для оптимизации бизнес-процессов и устойчивого развития предприятий на всех этапах снятия ограничительных мер и в посткарантинный период.

Эти решения позволяют организациям: быстро перестроиться и адаптироваться к новым рыночным условиям; обеспечить соответствие требованиям регуляторов в части информационной безопасности (шифрование по ГОСТ, ЭЦП, предотвращение утечек – DLP) и организации труда; снизить издержки, сократить затраты на ИТ при сохранении высокой эффективности.

Из-за эпидемиологической обстановки многие компании перевели своих сотрудников на дистанционный формат работы. Значительный, по разным оценкам 30 – 35%, рост трафика и высокая нагрузка на сети передачи данных привели к сбоям в работе многочисленных онлайн-площадок и видеосервисов. В качестве решения проблемы «Айтеко» предлагает модернизацию сетевой инфраструктуры компаний, комплексное укрепление центров обработки данных, инсталляции дополнительных серверов и линий связи, расширение существующих СХД.

«Мы помогаем компаниям и организациям из всех отраслей расти, повышать эффективность и безопасность бизнеса за счет внедрения передовых технологий, решений и сервисов. Благодаря огромному проектному опыту, экспертизе и наличию собственной инфраструктуры, "Айтеко" оперативно реагирует на меняющиеся экономические условия: сейчас мы активно предлагаем заказчикам набор инструментов для стабилизации бизнес-процессов и выхода из вынужденного простоя, вызванного пандемией», – отметил заместитель генерального директора ГК «Айтеко» Сергей Попов.

Формат удаленной работы доказывает свою эффективность и может стать новым стандартом для организации работы части сотрудников. Сокращение числа людей, работающих в офисе, позволит компаниям снизить затраты на аренду, ИТ-инфраструктуру, обустройство рабочих мест. После выхода из режима самоизоляции следует ожидать продолжение интереса к решениям для организации удаленных рабочих мест. По тем же причинам будет актуален и формат удаленных совещаний.

Решение «Дистанция» по концепции WorkPlace-as-a-Service (WaaS) позволяет оперативно и безопасно организовывать удаленную работу организаций любого масштаба и произвести гибкую настройку по требованиям заказчика. Ключевые компоненты: VPN, электронная почта, VDI, облако для инструментов, IP-телефония. Инструменты удаленной работы могут быть развернуты как на площадке заказчика, так и из облака «СБКлауд», соответствующего ФЗ-152, включая дополнительные услуги: офисный пакет (онлайн-редактор документов), управление проектами (менеджер задач), корпоративная почта.

По мнению аналитиков Gartner, к 2024 г. 75% совещаний будут проводиться в онлайн-формате. «Айтеко» внедряет в организациях заказчиков решения в области унифицированных коммуникаций (UC), которые позволяют поддерживать эффективность, аналогичную личному общению, сокращая затраты на командировки и снижая время принятия решений. Среди компонентов экосистемы UC – видео-конференц-связь, телефония, голосовая почта, корпоративные мессенджеры, корпоративная почта, интегрированная с инструментами совместной работы, облачные приложения.

Концепция гибкого офиса, в котором нет жестко закрепленных рабочих мест, но есть универсальная настроенная ИТ-инфраструктура, позволяет сократить количество присутствующих в офисе сотрудников, площадь аренды и связанные с этим операционные расходы. «Гибкий офис» с трансформируемыми рабочими пространствами может удовлетворить любые санитарные требования по рассадке людей. Дополнительно специалисты «Айтеко» могут настроить в офисных помещениях температурный мониторинг сотрудников. На основе биометрии SmartBM «Айтеко» предлагает пропускные системы, контролирующие ношение масок и перчаток.

Для решения задачи снижения затрат в новых экономических условиях можно воспользоваться услугой аутстаффинга. «Айтеко» помогает вывести ИТ-персонал из штата компании под свое управление, организует распределение нагрузки сотрудников и обеспечение гарантированного уровня сервиса.

Также «Айтеко» предоставляет услуги школы ИТ-специалистов, которая готовит квалифицированные команды для разработки ИТ-продуктов в организациях-заказчиках.

Массовый переход в онлайн и на удаленный формат работы создал новые уязвимости с точки зрения информационной безопасности, которая важна для успешного функционирования любой компании вне зависимости от ее масштаба. Сегодня защита от ИБ-угроз – одна из ключевых задач бизнеса. «Айтеко» предлагает решения по обеспечению ИБ, профилактике инцидентов и защите корпоративной информации. Среди них – антикризисный пакет «Безопасный удаленный доступ», который обеспечивает соответствие требованиям регуляторов по передаче данных, (шифрование по ГОСТ, ЭЦП), предотвращение утечек (DLP).

Необходимость социального дистанцирования в условиях противодействия распространению вирусной инфекции стимулирует дальнейшую трансформацию розничной торговли. Компанией НТР, входящей в группу компаний «Айтеко», разработаны бесконтактные решения для автоматизации ритейла, к ним относятся кассы самообслуживания и информационные киоски, не требующие привлечения обслуживающего персонала магазина и тем самым способствующие минимизации социальных контактов.

Уменьшить количество социальных контактов, а также разгрузить службы доставки помогут беспилотные решения – дроны. Компания «Инновационный центр Айтеко» (ГК «Айтеко») и фонд «Сколково» в рамках совместной программы поиска и поддержки технологических компаний «Промтех» поддерживают российских разработчиков дронов и автономной техники. Беспилотные решения могут быть использованы не только для доставки, но и для мониторинга.

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