«Талмер» получил лицензию ФСБ на криптографическую защиту информации

«Талмер» (входит в «ИКС Холдинг»), системный интегратор и поставщик ИТ-решений, получил лицензию Федеральной службы безопасности России на деятельность по распространению средств криптографической защиты информации (лицензия ФСБ СКЗИ).

Лицензия позволяет компании «Талмер» распространять средства защиты, устройства и программное обеспечение, содержащее модули криптостойкого шифрования, а также модули шифрования, реализованные по ГОСТ Р 34.12-2015 и ГОСТ Р 34.11-2018.

Для получения лицензии специалисты компании показали наличие в компании сответствующих условий для работы со СКЗИ, выполнив все необходимые требования Постановления Правительства от 16 апреля 2012 г. №313 «Положение о лицензировании деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств…».

«Сегодня невозможно представить законченную архитектуру средств защиты информации без применения инструментов шифрования. Использование криптостойких алгоритмов существенно повышает защищенность каналов связи, позволяет передавать конфиденциальную информацию по открытым каналам, не опасаясь перехвата данных и является основополагающим для всех секторов экономики для обеспечения проактивной защиты, делая кражу информации злоумышленниками заведомо неэффективной», – сказал Никита Семенов, руководитель отдела информационной безопасности компании «Талмер».