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«Транснефть–Технологии» и Mail.ru Group начали сотрудничество в области цифровизации

Бизнес Кадры

«Транснефть–Технологии» и Mail.ru Group подписали меморандум о сотрудничестве в области разработки стратегических цифровых решений, которые помогут автоматизировать рутинные операции и оптимизировать работу персонала.

В рамках меморандума «Транснефть–Технологии» и Mail.ru Group договорились о стратегическом партнерстве в области цифровизации, о продвижении продуктов и услуг обеих сторон, а также о повышении информированности пользователей этих услуг. В разработке цифровых решений будут применяться технологии интеграции данных, машинного обучения, облачного хранения и другие. При создании проектов Mail.ru Group задействует накопленный опыт разработки пользовательских и B2B-сервисов.

«Перед “Транснефть-Технологиями” в настоящее время стоят масштабные задачи по повышению эффективности, по поиску и реализации преимуществ современных технологий. Это, в свою очередь, определяет актуальность использования синергетических эффектов при создании стратегических партнерств в высокотехнологичных областях. Я уверен, что в кооперации с Mail.ru Group мы сумеем открыть новые горизонты для качественного преобразования ИТ-решений, следуя современным тенденциям цифровизации», – сказал генеральный директор компании «Транснефть-Технологии» Андрей Трусов.

«В условиях ограничений, в которых бизнес оказался сегодня из-за карантинных мер, цифровизация выходит на первый план. Сегодня это не только конкурентное преимущество, но и необходимость. Mail.ru Group обладает обширной экспертизой в области цифровой трансформации бизнес-процессов — и вместе с коллегами из “Транснефть–Технологии” мы сможем реализовать эти проекты быстро, масштабно, как того требует ситуация», – сказал управляющий директор компании «Mail.ru Цифровые технологии» Павел Гонтарев.



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