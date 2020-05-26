В «Мегафоне» назначен новый директор по техническим инновациям и инфраструктуре

«Мегафон» сообшил о том, что директор по техническим инновациям и инфраструктуре Фредерик Ваносчуйзе займет позицию советника генерального директора по стратегическим инфраструктурным проектам. Преемником Фредерика в его текущей роли станет Павел Корчагин. Изменения вступят в силу 1 июля 2020 года.

«За время своей работы на посту директора Фредерик обеспечил компании колоссальный рывок к созданию лучших цифровых условий для наших абонентов. Прежде всего усовершенствовал бизнес-процессы строительства сети, успешно реализовал техническую стратегию компании, а также оптимизировал избыточные расходы. Фредерик – ценный игрок моей команды, его знания, опыт и управленческие навыки теперь будут направлены на самые амбициозные инфраструктурные проекты МегаФона», – сказал генеральный директор «Мегафона» Геворк Вермишян.

Фредерик Ваносчуйзе присоединился к «Мегафону» в 2018 году. С октября 2014 года по июль 2018 года занимал пост директора по информационным технологиям в компании Vodafone Germany. За это время ему удалось запустить крупнейшую трансформацию бизнеса Vodafone Germany в истории, а также объединить кабельную компанию Kabel Deutschland c Vodafone Germany. До Vodafone Фредерик занимал управляющие посты в МТС, Millicom International Cellular, BASE, Alcatel Bell и Siemens Atea.

Фредерик Ваносчуйзе в 1995 году получил степень инженера по электронике и телекоммуникациям в High School of Liege (Бельгия), в 1999 году – степень инженера по компьютерным наукам и менеджменту в University of Mons (Бельгия). В 2006 году он получил степень EM в сфере управления ИТ в Solvay Business School (Бельгия).

Павел Корчагин построил свою карьеру в «Мегафоне», где с 2003 года занимал посты в различных секторах бизнеса компании: в 2011году возглавлял Центральный филиал «Мегафона», в 2014 – Поволжский, в 2016 – Северо-Западный. После – директор по инфраструктуре компании. С 2019 года – исполнительный директор ООО «Новые цифровые решения», совместного предприятия «Мегафона» и «Ростелекома» по развитию сетей 5G. До «Мегафона» Павел работал в Сбербанке и НИИ специального машиностроения в Москве.

Павел Корчагин в 1986 году окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана по специальности «Автоматические системы», в 1998 году - Академию народного хозяйства.

Изменения также произойдут по ряду управляющих постов «Мегафона». Директор по закупкам и логистике «Мегафона» Михаил Берстенев возглавит единую закупочную структуру в периметре «ЮэСэМ Телеком», а директор по трансформации и операционной эффективности компании Екатерина Земскова дополнительно к своей текущей роли будет руководить офисом интеграции в «ЮэСэМ Телеком». Директор по безопасности «Мегафона» Петр Комаров займет аналогичную позицию в холдинговой компании «ЮэСэМ Телеком». Новым директором по безопасности «Мегафона» станет Вадим Купцов, а директором по закупкам и логистике – Алексей Крутицкий.